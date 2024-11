Hjemmetap for Riemer i Danmark-debuten – Spania vant gruppen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Riemer ble i oktober hentet inn som ny trener for Danmark etter at Kasper Hjulmand ga seg etter EM. 46-åringen har skrevet under på en kontrakt som strekker seg til og med VM i 2026.

Han fikk se Danmark yppe seg mot Spania, men gjestene var best foran mål.

Danskene havnet under etter et kvarter da de mistet ballen nært eget mål. Spania spilte seg fint fram, og Mikel Oyarzabal scoret sikkert. Etter en time doblet Ayoze Perez ledelsen med en klinisk avslutning.

Gustav Isaksen skapte spenning med sin redusering fem minutter før slutt, men Danmark greide ikke komme helt tilbake i oppgjøret.

Danmark gjester Serbia i siste puljekamp. Det er en ren kamp om annenplassen i puljen, som får kvartfinale i nasjonsligasluttspillet. Tredjeplassen må spille kvalifisering mot en toer fra B-divisjonen. Danmark er to poeng foran Serbia og klarer seg med uavgjort.

Serbia spilte fredag 1-1 mot Sveits på bortebane. Etter som Serbia har Sveits på innbyrdes oppgjør, er det allerede klart at Sveits rykker ned til B-divisjonen neste år.

Les også: Ronaldo scoret praktmål i storseier – Skottland brøt marerittrekke