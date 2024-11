Ronaldo scoret praktmål i storseier – Skottland brøt marerittrekke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Veteranen var sikker fra straffemerket etter at Polen-forsvarer Jakub Kiwior handset i eget felt. På tampen la superstjernen på til 5-0 på akrobatisk vis og nettet med det karrierens 910. mål.

Før det hadde Milan-profilen Rafael Leão gitt hjemmelaget ledelsen med en heading. Ronaldo tente tidligere i oppgjøret skikkelig til i en situasjon inne i feltet\. Kjeftingen førte til at han ble vist det gule kortet.

Med ti minutter igjen fyrte Bruno Fernandes av et prosjektil som gikk i mål via tverrliggeren, før Pedro Neto la på til 4-0. Deretter skulle det bli tårer på tribunene da Ronaldo fastsatte resultatet med et akrobatisk spark.

Dominik Marczuk scoret et trøstemål for Polen.

Med seieren er Portugal sikret førsteplassen i puljen. Det så lenge ut til å bli målløst mellom Skottland og Kroatia, men fire minutter før slutt dukket John McGinn opp og ordnet skotsk 1-0-seier. Det var skottenes første seier på ti kamper, i en rekke som strekker seg tilbake til september 2023.

Dermed blir det spenning i siste runde om både sluttspillplass og om nedrykk. Skottland ligger sist med fire poeng, mens Polen er nummer tre med samme poengsum. Kroatia er tre poeng foran, men kan ikke bli forbigått av Polen, som de leder innbyrdes over.

Skottland gjester Polen i siste runde.

