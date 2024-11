Partanen igjen klar for VIF etter skademareritt: – Sju lange måneder

Helt siden Mika Partanen kom til Vålerenga foran 2021/2022-sesongen, har finnen vært blant VIFs aller beste poengplukkere. 113 poeng har han på sine 105 kamper i ligaen, fordelt på 59 scoringer og 54 målgivende. Den stabiliteten har gjort han til en publikumsfavoritt på Jordal, og en meget viktig brikke i trener Fredrik Anderssons mannskap.

32-åringen pådro seg først en alvorlig skade i januar 2022, som gjorde at han mistet resten av den sesongen. I vinter var uhellet ute igjen, da han måtte gå av med skade i semifinalene mot Oilers. Det førte til et nytt langt skadeavbrekk, men etter operasjon og opptrening er han igjen klar for Vålerenga.

– Det har vært sju lange måneder. Jeg startet med å trene på å gå normalt uten vekt på kroppen, og etter hvert med opptrening i basseng. Nå er det fantastisk å være tilbake igjen etter en veldig lang reise, sier Partanen i en pressemelding fra Vålerenga.

– Utrolig bra for oss

Etter at den finske forwarden stilte på VIF-trening igjen for to uker siden, har det ligget i kortene at Partanen skulle dra på seg drakta igjen, og det ble endelig bekreftet av Vålerenga tirsdag kveld.

– Vi er først og fremst imponert over jobben han har gjort for å komme tilbake, og er i meget god fysisk form. Når det gjelder kvaliteten i spillet vet alle at han var en av de mest produktive i ligaen i fjor, så det sier seg selv at vi får inn en kvalitetsspiller som kjenner klubben godt, forteller sportssjef Anders Myhrvold.

Med sine 59 poeng, fordelt på 25 mål og 34 målgivende pasninger på 45 kamper forrige sesong, bidro han sterkt til at Vålerenga satte klubbrekord med 12 strake hjemmeseiere og tok seg til NM-finalen for første gang på ti år. Dermed er det naturlig at også trener Fredrik Andersson er glad for finnens retur.

– Det å få Mika på plass igjen er utrolig bra for oss. Vi vet hva han kan bidra med i det offensive spillet, med sitt fantastiske skudd og styrke på pucken. Han er en toppspiller i denne ligaen, og en spiller som alle lag trenger. Jeg ser fram til at han begynner å spille kamper igjen for oss, sier Andersson.

– VIF er bedre nå

Og Vålerengas svenske hovedtrener trenger ikke vente spesielt lenge. Etter å ha gjennomført en rekke medisinske og fysiske tester de to ukene han har vært tilbake på Jordal, har finnen skrevet under på en ny kontrakt ut sesongen. Hans opprinnelige kontrakt med Vålerenga gikk også ut ved sesongslutt.

Dermed er Partanen klar til å gjøre sitt comeback i VIF-drakta mot Narvik, og blir selvsagt også å se da Storhamar kommer på besøk til utsolgt Jordal for toppkamp førstkommende lørdag.

– Vålerenga ser ut som et bedre lag nå enn da jeg dro. Det er en del nye spillere som virker veldig gode, og som også fremstår som gode mennesker utenfor isen. Jeg er veldig glad for å være en del av dette laget igjen, avslutter Partanen.

Vålerenga har startet også denne sesongen godt, men har nå ikke spilt på to uker. Da slo de tilbake med en knallsterk 5-4-seier i Stavanger mot Oilers, etter to strake tap for Sparta hjemme og Frisk borte. Det gjør at VIF nå ligger på andreplass, med to poeng opp til Storhamar på tabelltopp.

