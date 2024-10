Shiffrin nærmer seg milepæl: – Er ikke ferdig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Amerikaneren avsluttet en skadepreget 2023/24-sesong med 97 verdenscupseire, etter at hun året før slo Ingemar Stenmarks rekord på 86.

– Det er som om jeg ikke er ferdig med det jeg ønsker å gi og få ut av sporten, sa Shiffrin i et intervju med Eurosport sist uke.

– Hvis jeg er i god form, og hvis det skjer (å nå 100 seirer), ser jeg det som en virkelig stor mulighet til å styrke alle historiene som foregår i skiidretten akkurat nå. Det er så mye å være begeistret for, og så mange historier i sporten, også utenfor min egen, legger hun til.

Shiffrin har tidligere uttalt at hun dropper utforrenn kommende sesong. Hun og forloveden Aleksander Aamodt Kilde krasjet begge stygt tidlig på året. Onsdag ble det klart at Kilde mister hele kommende sesong etter at en infeksjon skapte nye problemer i nordmannens opererte skulder.

Petra Vlhova, Shiffrins hovedrival i de tekniske disiplinene, vil være fraværende i Sölden denne uken. Den slovakiske stjernen vet ikke når hun vil være tilbake i konkurranse etter en kneoperasjon.

– Det har vært en tøff reise, men kneet mitt er i god stand nå. Jeg har ikke smerter eller begrensninger, men jeg må føle meg 100 prosent på ski. Jeg vil ikke konkurrere bare for å fullføre, jeg må gjenvinne min styrke fullt ut, har hun sagt.

– Jeg er bestemt på å komme tilbake til toppform, selv om jeg ikke vet hvor lang tid det vil ta.