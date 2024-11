Brann bekrefter: Landslagskeeperen ferdig i klubben

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Brann opplyser selv på egne nettsider at de to spillerne skal takkes av under årets siste hjemmekamp mot Arna-Bjørnar kommende helg.

Der tar også Andrine Hegerberg farvel med klubben. Det har vært kjent i lengre tid at hun legger opp som følge av mange skader.

Landslagskeeper Mikalsen har på sin side spilt mer enn 90 kamper for Brann når hun nå gir seg.

– Det blir vemodig og rart. Jeg har vært her lenge og opplevd så mye. Det blir en rar følelse å gå utpå der for siste gang, men jeg skal nyte det og håper på en god kamp med tre poeng og god stemning fra tribunen, sier sisteskansen.

Mikalsen til utlandet

Brann-ledelsen legger ikke skjul på at savnet blir stort.

– Aurora har vært en viktig del av laget gjennom sine sesonger i Brann, og vi er takknemlig for alt hun har bidratt med, både på og utenfor banen. Nanne og Andrine er strålende personer og gode fotballspillere, som dessverre har slitt en del med skader gjennom sin tid i Brann og dermed ikke har fått satt like stort preg på laget som de og vi har ønsket, sier sportslig leder Lars Johan Myklebust.

Finske Ruuskanen kom til Brann i 2023. Hun endte opp med bare 12 obligatoriske kamper.

Aurora Mikalsen er aktuell for utlandet. I forrige uke sa Mikalsen-agent Jens Wenzl til Bergensavisen at det er dialog med flere klubber.

Hun var i Manchester United og Tottenham før hun vendte hjem til Norge og Sandviken (nå Brann) i 2021.

Tar sølv

I fjor var sisteskansen førstekeeper for Norge i VM i Australia og New Zealand.

Mikalsen har vunnet to serie- og ett cupgull med Brann, og hun har vært en nøkkelspiller for laget de siste årene.

Brann avslutter sesongen med hjemmekamp mot Arna-Bjørnar lørdag, og det blir Mikalsens siste kamp for klubben, i hvert fall i denne omgang.

Vålerenga har allerede vunnet Toppserien foran Brann.