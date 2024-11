Hege kåret til årets grasrottrener i Oslo: – Heldige som har deg

Årets Grasrottrener er en kåring i regi av Norsk Tipping. Kåringen gir alle trenere over 18 år i barne- og ungdomsfotballen mulighet til å bli nominert og kåret til Årets Grasrottrener. Hege Røsholm fra Lambertseter var én av de fem som hadde fått flest stemmer i de 129 klubbene under NFF Oslo som igjen ble vurdert av en jury til å bli Årets Grasrottrener i NFF Oslo.

– Uten sånne som deg, går ikke idrettshverdagen opp, og det betyr så utrolig mye for barn og unge på Lambertseter. De er heldige som har deg, sa styremedlem Adnan Naeem i NFF Oslo da prisen ble utdelt mandag kveld.

Les flere saker om lokalfotballen her

Trygghet og tilhørighet

Over 100 små og store møtte opp for å hylle Lambertseters ildsjel, skriver NFF Oslo på sine hjemmesider. Selv ønsker Røsholm å gi tilbake den samme tryggheten og tilhørigheten hun fikk da hun vokste opp.

– Lambertseter IF er min barndomsklubb. Trygghet og tilhørighet er viktig for alle, og det er det vi skal gi gjennom idretten hos oss. Jeg har alltid likt fotball som aktivitet og vil bare gi andre den samme opplevelsen av fellesskap og trygghet som jeg følte i ungdomsårene. Det krever sine timer med tilstedeværelse, planlegging og jobbing i «kulissene», sier hun og fortsetter:

– Når det er sagt, har jeg alltid hatt gode folk med meg selv om jeg kanskje har hatt den største driven for å gjøre og være med på ting. Jeg har også mine forbilder fra min barndom i så måte. Jeg tror at idrettslag og tilhørende nærskoler sammen skaper gode lokalsamfunn der det er trygt fordi folkene kjenner hverandre. Jeg tror på kortreist samhold på ulike arenaer, forteller Røsholm til NFF Oslo

Prisen er et diplom og en sjekk på 10.000 kroner, som Røsholm utmerket godt vet hva skal brukes på.

– Utstyr! Vi trenger både nye småmål, vester og kjegler. Vi får bruke pengene smart, så vi får mest utstyr for kronene.

Les også: Lexerøds mesterligabønn til NFF: – Gi oss 50 millioner kroner (+)

Hyllet av landslagsspiller

Før utdelingen hadde Røsholm trent klubbens seksåringer, mens hun også denne sesongen har trent klubbens J15-lag og klubbens 7er-lag for senior. I bruker hun en god del kvelder som trenerveileder og styremedlem i Lambertseter IF.

Landslagsspiller i futsal, Thea Sofie Kanestrøm (t.h.), var blant dem som hadde møtt opp for å sette pris på sin tidligere trener i Lambertseter, Hege Røsholm. (Caroline Sesvold Tørring / NFF Oslo)

Blant dem som hadde møtt opp for å sette pris på sin tidligere trener, var landslagsspiller Thea Sofie Kanestrøm på futsal-landslaget.

– Hun hadde og har en utrolig evne til å se hver enkelt, i tillegg til å bygge et samhold i laget som var helt unikt. Hun fikk oss til å bli kjent med alle på laget, og skulle vil på tur, så plasserte hun oss bevist i biler med andre spillere som vi nødvendigvis ikke kjente så godt, slik at vi skulle bli kjent. Det gjorde at vi fikk et utrolig samhold i laget. Jeg har fortsatt mange venner fra den tiden, forteller Kanestrøm.

En nasjonal jury skal så kåre én Årets Grasrottrener i fotballen blant de 18 kretsvinnerne. Utdelingen skjer på cupfinaleseminaret 6. desember.

Les også: VIF-juvelen kåret til årets unge spiller: – Betyr ekstremt mye for meg (+)

Les også: Mener opprykket betyr alt for Grei: – Nå går jeg for 300 kamper (+)