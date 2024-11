Martin Ødegaard om landslagsfraværet: – Skjønner at enkelte stusser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

II et intervju med TV 2 gir landslagskapteinen sin forklaring på hvorfor nasjonsligakampene går uten ham.

– Det er tungt å miste landskamper, og jeg hadde veldig lyst til å være med. Men jeg må også lytte til kroppen. Jeg skjønner at enkelte kanskje stusser på det hvis du ikke har vært i en lignende situasjon, og at man kanskje tenker at enten er du frisk eller så er du skadet. Det er mer komplisert enn som så, sier Ødegaard.

Nordmannen forteller at han bare har vært med på to treninger med Arsenal siden han pådro seg ankelskaden i september.

– Jeg kom meg gjennom kampen i helga, men det ble en ganske brå overgang fra de siste ni ukene, forteller Ødegaard.

Reaksjon

På spørsmål om han per definisjon er skadet, svarer Ødegaard følgende:

– I en sånn prosess går du jo ikke bare fra å være skadet, til å plutselig bli helt frisk. Du får gjerne en reaksjon på det som skjer, og så handler det om hvordan du reagerer på det. Sammen med det medisinske teamet til NFF har vi sett på det og blitt enige om at det er bedre at jeg reiser tilbake og blir helt frisk, sier Arsenal- og Norge-kapteinen.

Norge var uten Ødegaard i forrige samling som endte med 3-0-seier over Slovenia før braktapet mot Østerrike (1-5).

Aksept

– Vi må bare akseptere situasjonen med de forfallene. Vi må tilpasse oss og fokusere på kampen, sa Antonio Nusa til NTB tidligere tirsdag.

– Vi har spilt uten ham nå et par kamper, så vi vet hvordan vi må håndtere det. Vi håpet selvfølgelig å få ham tilbake nå, men det er litt for tidlig ennå. Sånn er det. Vi må bare håndtere det som vi har gjort tidligere, fortalte midtstopper Leo Skiri Østigård.

Uten Ødegaard er det Erling Braut Haaland som blir Norges kaptein. Det bekreftet landslagssjef Ståle Solbakken på mandagens pressekonferanse

