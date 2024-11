Ryerson gjorde som Ødegaard – håper å unngå samme konsekvens

– Jeg var frisk igjen på lørdag, så da spilte jeg igjen. Jeg har ikke kjent noe etter det og er «good to go», sier han til NTB.

Mens Ødegaard spilte hele kampen i sitt Arsenal-comeback, ble Ryerson byttet ut i det 74. minutt da han var tilbake i Borussia Dortmund-laget.

– Jeg hadde ikke vondt, men jeg hadde trent bare én gang før kampen. Det var sikkert derfor de sparte meg selv om jeg hadde veldig lyst til å fullføre, sier han.

Ødegaard måtte tirsdag kaste inn håndkleet på grunn av hvordan ankelen hans føltes etter 95 tøffe minutter mot Chelsea.

Mens Ødegaard hadde vært ute ni uker, var Ryersons skadefravær på bare to uker.

Norge er hardt rammet av forfall i bakre ledd og får god bruk for Ryersons kvaliteter og rutine på Stozice stadion i Ljubljana torsdag. Han tror han vil være klar.

Skal gå fint

– Jeg tror det skal gå fint. Jeg ser ikke på meg selv som i fare for skade, men som sagt har jeg bare en trening og en kamp etter skadeperioden.

Forfallene har rent inn for Ståle Solbakken, og fire av de fem bakerste i laget som vant 3-0 over Slovenia i forrige hjemmekamp er uaktuelle denne gang. Tirsdag kom også bekreftelsen på at Ødegaard mister årets to siste landskamper.

Ryerson liker ikke å snakke om hvem som ikke er med.

– Det er selvfølgelig synd, strekker lyngdølen seg til å si om Ødegaard-forfallet, før han heller vil prate om alle som kan være med.

Ser framover

Han er heller ikke opptatt av å analysere hva som gikk galt i det stygge 1-5-tapet i Østerrike forrige måned, som har gjort veien til gruppeseier vanskeligere.

– Vi har ikke snakket om det, og det er fint. Vi ser framover. Jeg ble ferdig med den kampen ganske fort i mitt hode, sier han.

Torsdag blir Ryerson viktig når Norge skal prøve å bla om og komme på seierssporet igjen tross de mange forfallene.