Forest ned på jorda etter råsterk periode – kollapset i tap mot Newcastle

Nederlaget gjør at Forest blir værende på 19 poeng etter elleve serierunder. Opp til City på annenplass skiller det fortsatt fire poeng, mens serieleder Liverpool ligger ytterligere fem poeng foran.

Alexander Isak, Joelinton og Harvey Barnes scoret målene som sørget for at Newcastle tok alle tre poengene søndag. Murillo scoret vertenes 1-0-mål før pause, men det holdt ikke til poeng.

Oppgjørets første sjanse kom etter et drøyt kvarter. Anthony Gordon fikk stå helt alene på bakerste stolpe, men volleyavslutningen gikk himmelhøyt over.

Snuoperasjon

Etter snaut halvspilt omgang skaffet Murillo seg plass i feltet, og midtstopperen ekspederte et strålende Anthony Elanga-innlegg i mål med pannebrasken. Kort tid etter vertenes 1-0-scoring var Bruno Guimarães nær utligning, men sisteskanse Matz Sels avverget forsøket.

Like etter pause forsøkte Guimaraes seg med en sylfrekk avslutning med yttersiden av høyrefoten, men skuddet gikk over. Etter 54 minutter fant imidlertid Newcastles Alexander Isak veien til nettmaskene etter et hjørnespark.

Snaue tjue minutter før slutt fullbyrdet Joelinton snuoperasjon med en nydelig avslutning med venstrefoten. Med sju minutter igjen av ordinær tid kontret så Harvey Barnes og Newcastle inn 3-1.

Fikk priser

Forest har vist særdeles imponerende takter så langt denne høsten. Foran helgens Premier League-runde sto rødtrøyene med tre seirer på de tre siste. Fredag fikk Chris Wood og Nuno Espírito Santo tildelt prisen som henholdsvis månedens spiller og trener i oktober.

Forest er blant annet det eneste laget som har slått Liverpool denne sesongen. Den sterke 1-0-triumfen kom attpåtil på Anfield.

I første kamp etter landslagspausen skal Forest på besøk til Martin Ødegaard og Arsenal. Newcastle tar imot West Ham på St. James' Park.

