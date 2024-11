Brassescoring da Ipswich tok sesongens første ligaseier mot Tottenham

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Seieren tar Kieran McKennas lag opp på trygg grunn etter elleve serierunder. Tottenham blir værende på 9.-plass, tolv poeng bak serieleder Liverpool.

Halvannet minutt ut i kampen kom gjestenes Sammie Szmodics til en god mulighet fra kloss hold, men Tottenham-keeper Vicario sto i veien. Kort tid senere prikket Son Heung-min rekkekamerat Brennan Johnson foran mål, men 23-åringen fikk ikke løsnet avslutning.

Før ti minutter var unnagjort steg Cameron Burgess til værs på et hjørnespark, men hodestøtet gikk i tverrliggeren. I andre enden forsøkte Dominic Solanke seg med en rapp avslutning, men bortelagets sisteskanse stanset skuddet.

Brasse

Et kvarter før pause fikk Szmodics et hav av rom inne i vertenes sekstenmeter, og briten sendte Ipswich foran med et lekkert brassespark.

– Et kunstverk av en scoring, sa Viaplay-kommentator Roar Stokke.

Like før pause rullet gjestene opp et praktfullt angrep ute til venstre, og foran mål fikk Liam Delap til slutt en enkel oppgave med å gjøre 2-0. Like etter pause fikk Solanke ballen i mål etter corner, men scoringen ble annullert på grunn av en hands.

Ingen snuoperasjon

Tjue minutter før slutt reduserte Rodrigo Bentancur, men det holdt ikke til poeng for vertene.

Postecoglou og Tottenham har variert stort i prestasjonene denne høsten. De liljehvite fra London tapte 2-3 borte mot Galatasaray i europaligaen i midtuken. Før det tok hovedstadsklubben to sterke seirer mot Manchester City (2-1) og Aston Villa (4-1).

Tottenham skal på besøk til Erling Braut Haaland og Manchester City i neste serierunde. Ipswich skal til Old Trafford og møte Manchester United.

