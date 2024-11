Graham Hansen herjet for Barcelona – avgjorde storkamp og fikset luke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den norske landslagsstjernen var igjen helt toneangivende for klubblaget i det som var kampen mellom lag nummer én og tre på tabellen i kvinnenes La Liga.

Oppgjøret, der Synne Jensen kom inn som innbytter for Atletico etter en drøy time, startet med et smell for Barcelona. Kun åtte minutter var spilt da Graham Hansen driblet seg fri på høyrekanten og fant lagvenninnen Aitana Bonmatí foran mål.

Bonmati satte ballen sikkert i nettet. Scoringen var stjernespillerens 100. for Barcelona.

Langskudd i mål

Like før pause var det Graham Hansen tur. Den norske vingen ladet skuddfoten fra distanse, og var noe heldig da ballen skiftet retning i en Atletico-forsvarer. Det gjorde den utakbar for hjemmelagets keeper.

Scoringen var Graham Hansens fjerde i ligaen denne sesongen. I Champions League har det blitt ytterligere to fulltreffere.

Etter pause satte Patri Guijarro inn det tredje målet med hodet etter et hjørnespark fra Mapi Leon.

Graham Hansen ble byttet ut etter 78 minutters spill lørdag. Ingrid Syrstad Engen var ubenyttet reserve for gjestene.

Barcelona har nå fem poengs luke til Real Madrid på toppen av tabellen. Atlético Madrid er ytterligere to på etterskudd.

283 poeng bak i Gullballen

Tidligere lørdag ble det kjent at Graham Hansen ble slått av lagvenninnen Bonmatí med 283 poeng i kampen om den gjeve Gullballen.

Det er den franske sportsavisen L'Equipe , som er medarrangør av Gullballen-utdelingen, som har publisert enkelte nøkkeltall fra årets utdeling.

Graham Hansen var i forkant av prisgallaen i Paris nylig pekt på som en mulig vinner av det prestisjetunge trofeet.

Bonmatí gikk til topps for annet år på rad med 675 poeng. Graham Hansen endte på 392 poeng på plassen bak.

