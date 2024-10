Caroline Graham Hansen fikk ikke Gullballen – Bonmati vant igjen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Utdelingen av den prestisjetunge Gullballen ble gjort på storstilt vis i Paris mandag kveld. Graham Hansen var selv på plass som en av favorittene til prisen.

Lagvenninnen Aitana Bonmati gikk til topps.

Det er sportsmagasinet France Football som står bak kåringen. Det europeiske fotballforbundet er fra i år medansvarlig.

Graham Hansen leverte strålende for et Barcelona-lag som gjorde rent bord forrige sesong. I mesterligafinalen ble det seier mot Ada Hegerbergs Lyon. I den spanske ligaen ble det gull for femte sesongen på rad.

Det er første gang at Graham Hansen er nominert til Gullballen. Mange stusset over at hun ikke var blant de utvalgte også forrige sesong.

Får BBC-pris?

Om det ikke ble Gullballen-tildeling, var Graham Hansen med da årets lag på kvinnesiden ble kåret i Paris mandag.

Ada Hegerberg ble i 2018 tidenes første kvinnelige vinner av det gjeve Ballon d'Or-trofeet. Hun står fortsatt som den eneste norske spilleren som har vært hedersbevisningen.

Barcelonas Aitana Bonmatí vant også den gjeve prisen i fjor. Denne gangen måtte hun altså se seg slått av sin norske lagvenninne.

I ukene som kommer kan det vente mer heder for Graham Hansen. Hun er også blant de nominerte i BBCs kåring av årets kvinnelige fotballspiller i 2024. Den prisen har Ada Hegerberg vunnet to ganger tidligere.

Endret format

Graham Hansen og Norge spiller viktig EM-omspillskamp mot Albania på Ullevaal stadion tirsdag. Likevel ga landslagssjef Gemma Grainger grønt lys for at Barcelona-stjernen kunne reise med privatfly til mandagens utdeling i Paris.

Formatet i Gullballen-kåringen har endret seg de siste årene. Der man tidligere la vekt på spillernes prestasjoner i inneværende kalenderår, blir spillerne nå vurdert på hva de gjorde forrige sesong.

Gullballen, på fransk Ballon d’Or, er delt ut siden 1956.

---

Tidligere vinnere av kvinnenes gullball:

* 2023: Aitana Bonmati, Spania (Barcelona)

* 2022: Alexia Putellas, Spania (Barcelona)

* 2021: Putellas

* 2020: Avlyst på grunn av koronapandemien

* 2019: Megan Rapinoe (Reign)

* 2018: Ada Hegerberg (Lyon)

---