Flugstad Østberg til VG: – Går ikke skirenn før jul, tror VM-drømmen ryker

Hun forteller i et stort intervju med VG om at hun ikke spiser nok og må opp i vekt for å kunne gå skirenn igjen.

– Nå er ikke VM realistisk. Det er vondt å si. Men så lenge det finnes et lite håp, er det vanskelig å gi slipp på drømmen. Jeg tror jeg i min beste form er en av de fire som kan få gå for Norge og som kan kjempe om medalje, men nå er jeg langt unna, sier hun.

Avgjørelsen om å droppe sesongåpningen på Beitostølen og ikke gå renn før jul ble tatt tidlig denne uken. Det handler om at hun helsemessig ikke vurderes som klar for å gå skirenn.

Vanskelig å snu

– Jeg har både gjort en skanning av kroppssammensetningen, tatt blodprøver og en totalvurdering av de tingene der. For min del har jo dette pågått over mange år. Det er ikke en jolle, men et stort hangarskip som skal snus. Det tar lang tid, sier hun til VG.

Østberg sier at hun ikke engang sendte inn en helseattest til skiforbundet, noe som er nødvendig for at hun skal gå internasjonale renn.

– Jeg kan ikke tyne kroppen slik over lang tid. Man blir bekymret. Jeg må ha fokus på helse over trening framover, sier hun.

Merkelapp

VG spør om hun har fått en diagnose rundt helsetilstanden.

– Jeg har diskutert det med psykiateren min. Selv er jeg ikke så opptatt av om jeg har en merkelapp eller ikke. Men han må gjøre sin vurdering av hvorvidt jeg har spiseforstyrrelse eller ikke. I noen perioder har det vært en uspesifisert spiseforstyrrelse, og i andre perioder ikke. Et eller annet er det der når jeg ikke får det til, men jeg faller ikke helt inn i noen klassiske kategorier av dette, sier hun.

Hun forteller også hvorfor det har vært vanskelig å snakke offentlig om det.

– Jeg snakker veldig åpent med mine nærmeste. Grunnen til at det er litt tabubelagt er at alle har sin historie. Hvis jeg forteller min historie, kan det slå positivt ut (for noen), men for andre kan det være provoserende og trigge negativt, sier hun.

Østberg har ikke konkurrert på høyeste nivå siden mars 2023, noen uker etter at hun gikk fra Frida Karlsson da Norge vant stafetten i Planica-VM.

