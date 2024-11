Fossesholm slipper operasjon etter brutal kneskade: – Godt endelig å få et svar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det forteller hun i et innlegg på Instagram.

– Har en veldig god nyhet for min del, og det er at jeg slipper operasjon. Godt å endelig få et svar etter åtte uker i uvisshet, skriver den tidligere landslagsløperen.

– Jeg har trent så bra jeg har kunnet hele veien, og vært nøye med øvelser. Har også hatt god progresjon, mye mer enn jeg kunne forvente, og skal fortsette jobben så det blir skirenn om ikke så altfor lenge, fortsetter hun.

Fossesholm forteller at hun likevel ikke rekker åpningsrennene på Beitostølen, men at hun sikter seg inn på comeback etter jul.

Under et sponsorarrangement i september gikk det galt for Fossesholm, som fikk kneskålen ut av ledd i en fotballkamp.

Fossesholm satser privat denne sesongen etter å ha blitt vraket fra landslaget.