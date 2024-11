Kong Harald til kvinnecupfinalen

7. desember er kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit til stede under mennenes cupfinale mellom Molde og Fredrikstad.

– Vi er stolte og glade for å kunne ønske Hans Majestet Kong Harald velkommen til en spennende cupfinale på Ullevaal stadion. Kongen har et stort engasjement for norsk fotball og idrett, og var her senest på herrecupfinalen i fjor. Det setter vi stor pris på, og gleder oss til at Kongen igjen kommer til Ullevaal, sier generalsekretær Karl-Petter Løken i en pressemelding fra Norges Fotballforbund.

Løken er også stolt over besøket fra kongefamilien to uker senere.

– Vi ønsker også H.K.H. Kronprins Haakon og H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit hjertelig velkommen til finalen 7. desember. Det er veldig hyggelig og stor stas at kongefamilien er representert på begge finalene, sier han.