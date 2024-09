Fremtiden er så lys for Vålerenga at man trenger solbriller

Etter at årets store mål for damelaget ble innfridd onsdag, da laget kvalifiserte seg for mesterligaen for første gang i klubbens historie, kom trekningen opp med både vanskelige og svært spennende kamper for Norges ubestridte ener på damesiden.

Arsenal, Bayern München og Juventus er alle lag som skal være bedre enn Vålerenga, som gjør at det blir vanskelig å kopiere Brann og ta seg videre fra gruppespillet, men samtidig oppnår laget akkurat det de ønsker også med mesterligadeltakelsen.

Laget får testa seg mot betraktelig bedre motstand enn de møter til daglig i Toppserien, og det er bare på den måten du kan bli bedre og på sikt da utvikle deg til å bli et lag som blir en gjenganger i mesterligaen og som faktisk da har muligheten til å hevde deg mot de lagene Vålerenga skal møte denne høsten.

Helt fra Vålerenga la sine skumle planer om verdensherredømme for damelaget, med Egil Ødegaard som primus motor og med flere kontinuitetsbærere med seg har laget bygget stein for stein. Jack Majgaard Nilsen hentet hjem både liga og cupgull, men den utviklingen laget har hatt siden Nils Lexerød ble ansatt har rett og slett vært formidabel. Nå er fremtiden for VIF-damene så lys at du trenger solbriller for å se på den.

Laget er allerede suverent best i Norge, og får nå både enda mer penger de kan bruke til å forbedre både laget og apparatet rundt laget, i tillegg til at de får en sportslig matching som de andre lagene bare kan drømme om. Penger er ikke alt, og du kan si at Brann oppnådde akkurat det samme forrige sesong, uten at det har hjulpet dem denne sesongen, men det er en ting som taler i Vålerengas favør akkurat her.

Helt fra dag en har både Nils Lexerød og den stallen han har satt sammen vært opptatt av én ting, og det er å gjøre jobben. Og det gjelder i alle faser, både på og utenfor banen, på treningsfeltet, i restitusjonsarbeidet og måten apparatet rundt jentene har blitt satt sammen. Derfor kommer ikke Vålerenga til å søle vekk de ekstra millionene mesterligaen gir dem, men i stedet kan det legge grunnlaget for en varig Vålerenga-dominans.

Det er farlig å bli historieløs, men hvis Vålerenga med det utgangspunktet de nå har som det allerede beste laget, forvalter og foredler de mulighetene som nå blir gitt dem gjennom mesterligaeventyret, kan vi se en lignende dominans som mange av deres europeiske motparter. Mange av lagene de møter i mesterligaen har vunnet ligaen i to, tre, fire, fem og ti år på rad, og så overlegne kan også VIF-damene bli i Norge.

Første steg på den veien nå er å slå Brann i helgens semifinale i cupen, slik at det også blir en ny cupfinale og en stor mulighet til å få revansj for fjorårets cup-tap for Rosenborg. Deretter venter det spennende kamper i mesterligaen utover høsten og inn mot jula, slik at oppkjøringen også blir langt mer konkurransepreget.

Dagen etter mesterligabragden ble VIF-damene hyllet av gutta på herrelaget da de kom for å gjennomføre sin treningsøkt. En veldig passende hyllest for et damelag som har dratt mye av lasset på fotballsiden de siste årene, der Vålerengas herrelag har slitt siden bronsemedaljen i 2020. Siden har det gått nedover, og det kulminerte med nedrykket og kaoset som var foran årets sesong.

Nå peker alle piler oppover også for herrelaget, som er like suverene i Obosligaen som det damelaget er i Toppserien. Damene står med 16 strake seiere tilbake til 8. juni, mens herrelaget ikke har tapt siden 16. mai-kampen mot Kongsvinger. Det gjør at deres rekke også er på 16 kamper, men den er på antallet ubeseirede kamper. Helgens uavgjort mot Bryne gjorde at seiersrekka stoppet på ni strake, men det er altså så diametralt motsatt stemning på Valle nå enn det er i fjor, og begge lagene cruiser inn til gull i hver sin liga.

I løpet av helga kan herrelaget sikre opprykket hvis alle resultatene går deres vei, og det er litt morsomt å høre på enkelte Vålerenga-supportere og andre si at innspurten nå på sesongen er kjedelig. Vel og merke er det ikke mye sportslig motstand for VIF igjen, med unntak av cupkampen mot Fredrikstad, på vei mot opprykket, men den snuoperasjonen både i form, stall, humor og stemning på Valle står det respekt av.

Tar vi med at hockeylaget også har vunnet fire strake i sesongstarten, der mange av importene og årets nysigneringer har startet veldig bra, er det også fryd og gammen på Jordal i sesongstarten. I fjor var det såpass med fryd og gammen at de satte ny klubbrekord på hjemmebane, så får vi se om de har lært av forrige sesong og også de klarer å vinne noe denne sesongen. Nå er Vålerenga et vinnerlag, så det hører til.

