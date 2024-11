Forsvarstabbe og straffemiss da Jerv slo Tromsdalen på snødekt bane

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Snøen falt ned i Tromsdalen gjennom kampen, som ble stanset etter et drøyt kvarters spill for å gjøre banen spillbar. Nærmest direkte etter at kampen ble satt i gang igjen, misbrukte Jerv en kjempemulighet.

Like etter hvilen fikk derimot sørlandsklubben uttelling. Tromsdalens Isak Vik sendte ballen rett til motspiller Peter Wilson i boksen, og Jervs svensk-iberiske spiss ga bortelaget ledelsen.

Wilson fikk en mulighet til å doble ledelsen på straffespark fem minutter før slutt, men forsøket fra Jervs toppscorer ble reddet av Tromsdalen-keeper Theodor Nilsen.

Returoppgjøret spilles lørdag 9. november i Grimstad, på Jervs hjemmebane. Der blir det klart hvem som skal møte laget som ender på 14.-plass i 1. divisjon.

Det blir enten Mjøndalen eller Levanger, som kjemper om å unngå direkte nedrykk og kapre kvalifiseringsplassen i 1. divisjon.

De siste og avgjørende kampene om den siste plassen i neste års 1. divisjon spilles 16. og 24. november.

Les også: Derfor skal Skeid gjøre det bedre enn forrige gang de var i Obosligaen (+)