Derfor skal Skeid gjøre det bedre enn forrige gang de var i Obosligaen

JESSHEIM STADION (Dagsavisen): Etter at Skeid sikret opprykket ganske overlegent tilbake i 2021, ble det en heller tøff start på tilværelsen i Obosligaen i 2022. Det ble én seier på de første ti kampene og klink sisteplass, og laget var i nedrykksgjørma gjennom store deler av sesongen.

En oppløftende avslutning på sesongen, der laget vant fem av de siste ti kampene, gjorde imidlertid at det ble kvalik. Der ble Arendal knust med 6-0 hjemme og 2-1 borte, slik at det ble ny kontrakt på Skeid. Det gjorde at forhåpningene var litt større for 2023-sesongen, til tross for at viktige spillere som Jakob Napoleon Romsås og stopperbauta Fredrik Berglie forlot klubben den vinteren.

Selv om starten var hakket bedre enn året før, med én seier og fire uavgjort på de første ti kampene, slet Skeid i nedrykksgjørma fra start også i 2023-sesongen. Halvveis var Skeid helt sist, med over to innslupne mål per kamp, og en lei tendens til å slippe inn mål de siste ti minuttene eller på overtid.

Klink nedrykk i 2023

Marcus Melchior, som ble kåret til årets spiller i 2022 slet mye med skader, mens målene uteble for Johnny Buduson og resten av laget. Gard Holme måtte etter hvert gå, og inn kom Arne Erlandsen, uten at det ga noen effekt. Med bare fire poeng på de siste 15 kampene, rykket Skeid tidlig ned, med et lag bestående av mange sammenraskede spillere i jakten på å berge plassen og uten trener.

– Det var ingen god opplevelse, så jeg håper vi klarer å unngå det igjen. Det er klart at en spillergruppe blir preget av at du taper hver kamp, og den siste halvdelen av sesongen var bare grusom. Det laget vi avsluttet med i fjor var langt svakere enn det vi har i år, og preget av panikken som kommer ved å bytte trener og prøve å få inn nye spillere som kan berge plassen, forteller Bendik Rise til Dagsavisen.

Han var blant dem som kom til Skeid etter forrige opprykk, og som dermed var med på å rykke opp for første gang. Han håper selvsagt det går bedre enn sist, da han ønsker å kjenne på følelsen igjen.

– Jeg har aldri rykket opp før, så jeg må si at det var veldig gøy. Det var deilig å løfte pokalen, og blodharry å synge «We Are the Champions», men det hører vel med. Uten å bli for grådig så tar jeg gjerne et opprykk til jeg altså, sier Rise til Dagsavisen og ler.

– På et helt annet sted nå

Sannsynligheten for at Skeid tar en Lyn og rykker opp to år på rad er vel heller liten, men sannsynligheten for at Skeid skal klare seg bedre enn forrige gang i Obosligaen er stor. Det mener i hvert fall Rise.

– Jeg tror klubben er på et helt annet sted nå enn det vi var forrige gang vi var oppe. Jeg tror Vilde og klubben har langt bedre kontroll nå, og at vi har en bedre spillergruppe der vi har et bedre lag kontra at vi kanskje hadde flere individuelle gode spillere forrige gang. Så har vi selvsagt en enorm jobb å gjøre i vinter, for hvis vi spiller som vi gjorde mot Ull/Kisa kommer vi ikke til å ta ett eneste poeng, slår Rise fast.

Han skryter voldsomt av jobben hovedtrener Vilde Mollestad Rislaa har gjort gjennom vinteren og året.

– Den jobben Vilde har gjort har vært helt enorm. Fra der vi sto da vi rykka ned, som ikke var bra og med et utgangspunkt som var langt i minus, tok hun tak fra dag én. Hun har ryddet opp i stor stil og gjort en ekstremt god innsats, er veldig sterk fotballfaglig og taktisk og er ikke minst en veldig fin person. Hun er enkel å snakke med, møter deg alltid med et smil og har lederegenskaper som ikke står tilbake for noen. Hun skal absolutt har mye av æren for at vi kunne feire opprykket i dag, sier Rise.

Bendik Rise var en populær mann etter opprykket, og ga vekk begge skoene, leggskinner, bortedrakt og det han kunne til ivrige Skeid-unggutter lørdag (Pål Karstensen)

Klar for å krige

Historiske Rislaa har allerede lovet å ta Obosligaen med storm, nå som hun blir den første kvinnelige treneren etter lørdagens opprykk.

– Det er ingen tvil om at vi vil være vere underdogs i alle kampene vi spiller neste sesong. For oss gjelder det at vi tar med det som har vært unikt for oss i år, fellesskapet og den defensive stabiliteten, og spiller hverandre enda bedre neste sesong. Vi må kombinere det med å maksimere på andre områder av treningshverdagen og nå får vi også en bedret økonomi. Så jeg er klar til å krige meg gjennom neste sesong, forteller Rislaa til Dagsavisen.

Skeid-trener Vilde Mollestad Rislaa jubler sammen med spillerne etter å ha sikret opprykket til Obosligaen (Vidar Ruud)

Et opprykk til Obosligaen er selvsagt økonomisk gunstig også for klubben, som også må investere i nye spillere foran den kommende sesongen. Daglig leder Daniel Holmeide Strand ønsket imidlertid ikke å se for langt fram da vi snakket med han etter opprykket var sikret.

– Det er selvsagt morsomt å være tilbake i Obosligaen, da vi har et mål om å etablere oss i den divisjonen. Samtidig har vi ikke sprengt banken denne sesongen i jakten på opprykk, og det har på ingen måte vært sånn at vi måtte opp i år. Selvsagt ønsket vi oss opprykket, men det hadde ikke vært noen krise om vi ikke greide det, sier Skeid-lederen og avslutter:

– Nå skal vi først feire dette opprykket, og sette pris på det vi har fått til denne sesongen. Så får neste sesongs bekymringer og tanker om hva vi må gjøre i løpet av vinteren være mandagens problem. Vi får ta en ting av gangen nå, og da gjelder det å feire mens vi kan, forteller Holmeide Strand.

