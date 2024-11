Brann knuste Odd og tok innpå serieleder Bodø/Glimt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ettersom Bodø/Glimt spilt 3-3 mot Molde, er Brann nå bare bak Glimt på målforskjell i kampen om gullet.

Brann brukte lang tid på å få hull på Odd, men like før pause scoret både Eivind Helland og Aune Heggebø. Målene kom med under to minutters mellomrom. Niklas Castro hadde målgivende pasning ved begge anledningene.

I 2. omgang ble Heggebø tomålsscorer på pasning fra Ole Didrik Blomberg. Heggebø står med ti mål denne sesongen.

De to beste lagene i årets sesong får kvalifisering til mesterligaen neste høst. Nummer tre og fire skal ut i conferenceligakvalifisering. Dermed er topp to svært viktig.

Odd har hatt en svært tung sesong og ligger helt sist. Det skiller fire poeng opp til Haugesund på kvalikplass når man går inn i siste fase av sesongen.

Odd har Sandefjord (b), Bodø/Glimt (h) og Haugesund (b) i de tre siste kampene. Brann møter Lillestrøm (h), Molde (b) og Viking (h).

