Bodø/Glimt hentet opp Moldes ledelse – leder på målforskjell

Med tre kamper igjen har Glimt og Brann like mange poeng, men de gulkledde har markant bedre målforskjell. Glimt hadde lenge et klart grep på tabelltoppen, men har nå gått tre ligakamper uten seier. Det har sendt Brann for alvor inn i gullkampen.

Søndag fikk serielederen en svært dårlig start mot Molde og lå under 0-2 etter 28 minutter. Det hadde Ola Brynhildsen sørget for før Ulrik Saltnes reduserte. Like etter fikk Brynhildsen muligheten til å score hattrick fra straffemerket, men Glimt-keeper Nikita Haikin reddet et svakt forsøk.

I 2. omgang tok Glimt ledelsen etter mål av Fredrik Bjørkan og Casper Øyvann (selvmål), men Emil Breivik ordnet 3-3 med et praktskudd.

Molde er nummer fire, sju poeng bak Glimt. Opp til Viking på tredjeplass skiller det to poeng.

De to beste lagene i årets sesong får kvalifisering til mesterligaen neste høst. Nummer tre og fire skal ut i conferenceligakvalifisering. Dermed er det stor spenning om europaplassene når sesongen går inn i siste fase.

Begge lag manglet viktige bidragsytere i toppkampen. For Molde var blant andre Magnus Wolff Eikrem, Fredrik Gulbrandsen og Veton Berisha ute, mens Glimt manglet Håkon Evjen, Fredrik Sjøvold, Brede Moe og Kasper Høgh.

Molde har Sarpsborg (b), Brann (h) og Strømsgodset (b) i de siste tre kampene. Glimt skal opp mot Fredrikstad (h), Odd (b) og Lillestrøm (h).

Les også: Brann knuste Odd og tok innpå serieleder Bodø/Glimt