Mjøndalen fikk ikke medhold – poengtrekket opprettholdes, boten økes

I tillegg økes boten til 25.000 kroner. Avgjørelsen foreligger etter at ankeutvalget møttes for å behandle saken denne uken.

Mjøndalen ble opprinnelig ilagt en bot på 10.000 kroner i kjølvannet av 1-0-seieren mot Ranheim 19. august. Der brukte klubben en spiller som skulle sone karantene.

Først mange uker etter at oppgjøret var spilt kom feilen for dagen.

Fabian Holst-Larsen skulle aldri vært på banen i det aktuelle oppgjøret. Han var på tidspunktet for kampen relativt nylig hentet til Mjøndalen fra Alta, og hadde med seg to gule kort fra tiden i finnmarksklubben.

I tillegg pådro han seg to gule kort etter ankomsten til Mjøndalen og skulle ha stått over møtet med Ranheim med karantene. Det gjorde han ikke.

Etter protestfristen

Ranheim tok tak i saken og sendte inn en klage til Norges Fotballforbund. Utfordringen var samtidig at protestfristen på 48 timer for lengst hadde utløpt.

Dersom Mjøndalens bruk av Holst-Larsen hadde blitt oppdaget umiddelbart, og protesten var sendt NFF innenfor fristen, ville det vært liten tvil om at Ranheim ville fått seieren i kampen med 3-0.

At fristen hadde utløpt da regelbruddet ble kjent, skapte mer tvil. Doms- og sanksjonsutvalget kom likevel til at Mjøndalen skulle trekkes ett poeng og bøtelegges. Den avgjørelsen anket klubben.

I anken ble det henvist til at KFUM Oslo slapp med en bot etter å ha benyttet en spiller som ikke var spilleberettiget i cupen. Mjøndalen mener de to sakene har klare likhetstrekk.

Avvist

Ankeutvalget finner imidlertid at den saken setter presedens bare for overtredelser begått i tilknytning til cupspill, og at dette framgår tydelig i premissene for avgjørelsen.

Ankeutvalget finner akkurat som Doms- og sanksjonsutvalget at det er snakk om uaktsom bruk av en ikke spilleberettiget spiller, og utvalget finner ikke grunn til å bedømme overtredelsen verken strengere enn mildere enn ett poengs trekk.

Det vises til at Mjøndalen er en klubb på et av de øverste nivåene i norsk fotball, der man må forventes å kjenne til regelverket knyttet til advarsler og karantene og ha et apparat som håndterer dette.

Det pekes også på at reaksjonen er langt mildere enn det som ville ha fulgt av en protestsak.

Angående den økonomiske sanksjonen, finner ankeutvalget at den opprinnelige reaksjonen var for mild. Derfor økes boten til 25.000 kroner.

Det ene minuspoenget kan potensielt bli svært avgjørende for Mjøndalens kamp for å overleve i 1. divisjon.

