Norsk Tipping fikk ikke medhold i klage – millionbot sendt videre til Lotterinemnda

Det opplyser Lotteri- og stiftelsestilsynet til NTB.

Tidligere i oktober ble det kjent at Norsk Tipping hadde besluttet å klage på gebyret selskapet fikk fra tilsynet etter at det ble utbetalt 25 millioner kroner ved en feil.

– Lotteritilsynet har vurdert klagen, men har ikke funnet grunnlag for å oppheve eller endre vårt vedtak i saken. Det fremkommer ikke noe nytt i klagen fra Norsk Tipping som Lotteritilsynet ikke har vurdert i saken, og vi mener lovanvendelsen, bevisbedømmelsen og subsumsjonen som ligger til grunn for vedtaket er riktig, heter det i brevet Lotteritilsynet har sendt til Lotterinemnda.

Dermed opprettholdes vedtaket. Saken skal nå behandles hos klagenemndsekretariatet.

– Dette var ett av to mulige utfall, og slik sett ikke overraskende. Saken sendes dermed videre til Lotterinemnda, slik vi anmodet om, skriver kommunikasjonsrådgiver Roar Jødahl i Norsk Tipping til NTB.

– Alvorlig systemsvikt

Norsk Tipping ble i mars kontaktet av en kunde som hadde spilt på nettkasinoet «KongKasino» på deres sider. Der mottok personen en utbetaling på 25 millioner kroner til tross for at loven tilsier at man ikke kan vinne mer enn 100.000 kroner på spillet, foruten en jackpot på fem millioner kroner.

Lotteritilsynet ble kontaktet om feilen fra Norsk Tipping selv, som i september fikk oversendt et gebyr på 4,5 millioner kroner for feilen.

Størrelsen på gebyret ble også påvirket av at «KongKasino» er et spill som gir økt fare for spilleavhengighet, skrev Lotteritilsynet i vedtaket.

«Lotteritilsynet har etter dette kommet fram til at Norsk Tipping på tidspunktet for feilutbetalingen av 25 millioner kroner i premie fra KongKasino ikke hadde etablert nødvendige sikkerhetstiltak knyttet til utbetalinger av premier i dette pengespillet, og at dette var en alvorlig systemsvikt», het det i tilsynets vurdering.

– Tar fullt ansvar

I merknadene til varselet om vedtak anførte Norsk Tipping at Lotteritilsynet ikke hadde hjemmel til å ilegge dem et gebyr i dette tilfellet. De erkjente imidlertid at feilutbetalingen var en «alvorlig hendelse».

«Vi tar fullt ansvar for den», skrev direktør Tonje Sagstuen i en uttalelse til NTB.

I merknadene la imidlertid Norsk Tipping vekt på at det var flere momenter som talte imot et gebyr.

«Videre viser Norsk Tipping til at hendelsen ikke skapte noe alvorlig risiko for spilleproblemer, og at spilleren aldri fikk en vinneropplevelse», skrev selskapet.

Norsk Tipping bestemte seg derfor for å klage på vedtaket. I klagen ble det lagt vekt på at selskapet har på plass det som omtales som tilstrekkelige tiltak for å sikre ansvarlig spillatferd i tråd med pengespilloven.

Norsk Tipping hevdet videre at feilutbetalingen ikke kom som et utslag av en «alvorlig systemsvikt».

«Utbetalingen ble skapt på utsiden av spillsystemet og var dessverre vanskelig å forutse», anførte selskapet.

