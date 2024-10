Idrettsutøvere får bedre rettigheter: – En historisk viktig avtale

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Partene ble enige om en ny toårsavtale etter å ha brukt tirsdagen og onsdagen på å forhandle den fram.

Kristoffer Vatshaug omtaler det som «en historisk viktig avtale for Nisos medlemmer». Han er leder i Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon.

– Spesielt gledelig er det at vi løfter oppfølging av mental helse i klubb, og at vi får på plass tryggere rammer omkring svangerskap, barsel og veien tilbake til jobb for de kvinnelige utøverne, sier Vatshaug i en uttalelse.

Niso har rundt 1800 medlemmer fordelt på fotball, håndball, ishockey og individuelle idretter. Den nye avtalen gjelder de tre lagidrettene. Ifølge Vatshaug var medlemmenes innspill viktige å ha med seg inn i forhandlingene.

Blant nyhetene er at alle arbeidsgivere som ansetter kvinnelige idrettsutøvere, blir forpliktet til å tilby en oppfølgingsplan for svangerskap og barsel.

Abelia er en forening tilknyttet NHO.

