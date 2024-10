130 nye millioner til økt deltakelse i idretten – Oslo-klubber får mest

Millionsummen fordeles på rundt 4000 idrettslag over hele Norge. Mandag var kulturminister Lubna Jaffery (Ap) på besøk hos Sagene IF i Oslo, som får nesten to millioner kroner fra ordningen i høstens tildeling.

Kulturdepartementet opplyser at tilskuddet er en ekstrainnsats for å bidra til at alle barn og ungdommer mellom 6 og 19 år gis like muligheter til å delta i idrett, uavhengig av hvor de bor og familienes sosioøkonomiske ressurser.

– Det å jobbe for å senke prisene og øke deltakelsen er kjempeviktig, og vi er den første regjeringen som har satt av penger til idretten på denne måten. Vi har satset stort på dette fordi idretten har en så viktig rolle både for den enkelte og i nærmiljøet, sier Jaffery til NTB.

Midlene brukes blant annet til å holde foreldrebetalingen nede, til arbeid med å inkludere flere barn og unge og til utgifter som treningsavgift, turneringer og utstyr.

Tidligere er det blitt utbetalt 225 millioner kroner gjennom ordningen.

– Gledelig

Det er idrettsrådene i de enkelte kommunene som fordeler midlene, foruten 10 millioner kroner som idrettskretsene fordeler særskilt. En fersk undersøkelse gjort av Norges idrettsforbund (NIF) viser at ordningen treffer godt.

I tilbakemelding til NIF sier 56,4 prosent av idrettslagene at midlene i stor eller svært stor grad har gått til formålet de var tiltenkt. 8,9 prosent oppgir at pengene i liten eller svært liten grad har gått til formålet.

– Vårt mål er å skape livslang idrettsglede for alle, uansett forutsetninger og sosiale forhold. Det er derfor svært gledelig å se at regjeringens ekstrainnsats for å redusere økonomiske barrierer for deltakelse treffer og bidrar til at flere barn og unge kan delta i idrettsaktivitet, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai.

Hun legger til:

– Samtidig er det kritisk viktig at regjeringen følger opp med en tilsvarende bevilgning over statsbudsjettet for 2025. Forventet prisvekst og kostnadsnivå i samfunnet viser at behovet for målrettet støtte til sårbare grupper i samfunnet vil være like stort til neste år. Det er også de tydelige tilbakemeldingene vi mottar fra idrettslagene.

Oslo-klubber får mest

Det er i hovedstaden det fordeles flest penger. I høstens tildeling troner Oslo kommune øverst med vel 30 millioner kroner i tildelte midler. Bergen (5,89 mill.), Fredrikstad (5,54) og Drammen (4,53) følger nærmest.

Nevnte Sagene får den største summen blant idrettslagene, mens også åtte andre Oslo-klubber får over en million i støtte. Utenfor Oslo er det Fredrikstad-klubben Trosvik IF som får mest med 744.966 kroner.

– Denne ekstrainnsatsen treffer der det trengs, er viktig og nytter. Som her hos Sagene IF, som jeg vet har inkludert mange flere barn og hindret frafall med hjelp av ekstrainnsatsen, sier kulturministeren.

En oversikt over årets høsttildeling, sortert etter kommune, finnes her. Kulturdepartementet opplyser at enkelte tall mangler fordi de ennå ikke er rapportert inn.