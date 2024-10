Amorim ville ikke snakke om United-jobben – lover svar fredag kveld

Sporting Lisboa-profilen holdt pressekonferanse i forkant av at laget hans møter Estrela da Amadora i ligaen fredag.

Der ble han naturligvis pepret med spørsmål om rapportene som tilsier at han er ansatt som Manchester Uniteds nye trener etter sparkede Erik ten Hag.

– Jeg forstår at dere reiste hit for å snakke om dette, og det er naturlig, men vi lar det vente til etter morgendagens kamp. Etter kampen skal jeg snakke. Fram til da vil jeg at laget skal være fokuset, svarte Amorim ifølge A Bola.

– Jeg lover at jeg skal snakke om dette etter kampen. Å snakke om det nå vil være å skape uro i troppen, fortsatte han.

Betaler 119 millioner

Sporting-sjefen fikk likevel nye spørsmål om United-jobben flere av dem handlet om at han forlater den portugisiske klubben midt i sesongen. På spørsmål om klubbpresidenten og spillerne liker det dårlig, lød svaret:

– Det er ikke noe opprør, og jeg hadde ikke behov for at kaptein Morten Hjulmand skulle holde kollegene sine tilbake. De kjenner meg så godt. Jeg har allerede bevist at jeg jobber for dem til siste minutt.

The Athletic meldte torsdag at de nødvendige formalitetene mellom Manchester United, Sporting og Amorim er på plass.

Tirsdag ble det kjent at United ønsket å kjøpe ut Amorim fra Sporting. Utkjøpsklausulen skal være på 10 millioner euro, tilsvarende 119 millioner kroner.

Erik ten Hag fikk mandag sparken som United-trener. Den tidligere storscoreren Ruud van Nistelrooy har tatt steget opp fra rollen som assistent til midlertidig sjef. Han ledet onsdag laget til kvartfinale i ligacupen med 5-2-seier over Leicester.

Les også: Festkveld for United etter Ten Hag-sparking da Leicester ble most

Raskt førstevalg

Ifølge både The Athletic, BBC og Sky Sports ble Amorim raskt pekt ut som det foretrukne valget som ten Hag-erstatter. 39-åringen ble tidligere i år koblet til Liverpool, men Merseyside-klubben gikk i stedet for nederlandske Arne Slot.

Nå skal også den biten av puslespillet ha falt på plass.

Manchester United er nummer 14 i Premier League etter ni serierunder. Opp til ligaleder og byrival Manchester City er avstanden allerede tolv poeng.

Søndag kommer Chelsea på besøk i Premier League.

Les også: The Athletic: Enighet om Ruben Amorim til Manchester United