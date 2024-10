The Athletic: Enighet om Ruben Amorim til Manchester United

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

The Athletic hevder at de nødvendige formalitetene mellom Manchester United, Sporting og Amorim er på plass.

Nettstedet hevder at portugiserens første kamp blir hjemme mot Ipswich 24. november. Det betyr i så fall at Sporting får viljen sin. Flere medier har meldt at portugiserne ønsker å beholde treneren fram til landskamppausen.

Tirsdag kveld ble det kjent at Manchester United ønsket å kjøpe ut Amorim fra Sporting. Utkjøpsklausulen skal være på 10 millioner euro, tilsvarende 119 millioner kroner.

Erik ten Hag fikk mandag sparken som Manchester United-trener. Den tidligere storscoreren Ruud van Nistelrooy har tatt steget opp fra rollen som assistent til midlertidig sjef. Han ledet onsdag laget til kvartfinale i ligacupen med 5-2-seier over Leicester.

Ifølge både The Athletic, BBC og Sky Sports ble Amorim raskt pekt ut som det foretrukne førstevalget som ten Hag-erstatter. 39-åringen ble tidligere i år koblet til Liverpool, men Merseyside-klubben gikk i stedet for nederlandske Arne Slot.

Lokalavisen Manchester Evening News hevdet allerede mandag at Manchester United og Amorim hadde kommet til muntlig enighet om en overgang. Det gjensto imidlertid å få plass en avtale mellom Manchester United og Sporting.

Nå skal også den biten av puslespillet ha falt på plass.

Manchester United er nummer 14 i Premier League etter ni serierunder. Opp til ligaleder og byrival Manchester City er avstanden allerede tolv poeng.

Søndag kommer Chelsea på besøk i Premier League.

