Festkveld for United etter Ten Hag-sparking da Leicester ble most

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Resultatet kom to dager etter at klubben kvittet seg med manager Erik ten Hag etter en lang periode med svake prestasjoner. Fra sidelinjen ble laget ledet av Uniteds tidligere målsnik Ruud van Nistelrooy.

Han har tatt over ansvaret midlertidig fram til en permanent erstatter er hentet inn. Det jobbes i disse dager med å få kjøpt ut Rúben Amorim fra Sporting Lisboa-kontrakten.

Casemiro banket inn 1-0 i krysset fra distanse etter et kvarter. Pasningen ble slått av Alejandro Garnacho, som senere i omgangen doblet ledelsen.

Leicester reduserte ved Bilal El Khannous, men Bruno Fernandes og Casemiro sørget for at Manchester United hadde 4-2 til pause. Mellom de to scoringene gjorde Conor Coady gjestenes andre nettkjenning.

Det ble ikke like fartsfylt etter hvilen. Fernandes utnyttet en feil og kunne til slutt nærmest trille ballen over streken.

Med seieren er United kvartfinaleklar i ligacupen. Neste runde spilles i dagene før jul.

Les også: Sporting bekrefter: Manchester United vil kjøpe ut manager Rúben Amorim