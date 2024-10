Maanum herjet: – Jeg har vært gjennom utrolig mye

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er ikke noe man gjør hver dag. Det var deilig, sa Maanum til NRK.

Maanum åpnet Norges målshow med et spektakulært volleyskudd i det 18. minutt og satte etter pause inn 4-0, 5-0 og 6-0 mellom det 51. og det 65. minutt. Så ble hun til albanernes lettelse byttet ut.

– Hun er i kjempeform. Hun har vært det for Arsenal, og hun har tatt det med seg her, sa landslagssjef Gemma Grainger til NRK.

Arsenal-spilleren skremte i april en hel fotballverden da hun falt om på banen i den engelske ligacupfinalen. Heldigvis gikk det bra, og tirsdag viste hun for alvor at hun er tilbake på sitt gamle nivå.

– Det betyr utrolig mye. Jeg har vært gjennom utrolig mye som har vært veldig tøft å stå i. For min del trengte jeg den sommerferien for å få litt avstand fra alt som skjedde sist sesong, som alle vet om, sa Maanum.

Lisa Naalsund, Ada Hegerberg og Signe Gaupset scoret også spillemål på Ullevaal, før Guro Reiten og Vilde Bøe Risa fastsatte resultatet med hvert sitt straffespark.

Det ble som ventet spill mot ett mål mot Albania, som i kvalifiseringen vant sin gruppe i C-divisjonen. Gjestene forsvarte seg innbitt i en dyp 4-5-1-formasjon, men måtte se seg utklasset. Kvinnelandslaget møtte Albania for sjette gang og står nå med 44-0 i total målscore.

Etter 5-0-seieren i Shkodër fredag var returkampen en formalitet og en sjanse til å øve foran kvalifiseringsfinalen i månedsskiftet november-desember. Da avgjøres det om Norge for 22. gang på rad kvalifiserer seg til et EM- eller VM-sluttspill for kvinner.

Superscoring

Tross total dominans lugget det litt innledningsvis, til Maanum viste i det 18. minutt hvordan det kan gjøres. Guro Reitens innlegg fra venstre var alt annet enn ferdigscoret, men på akrobatisk vis nådde Arsenal-spilleren den høye ballen og hogg til på volley så den duppet ned i hjørnet.

Maanum var spilleren som oftest kom til avslutning, og hun var involvert også da ledelsen ble doblet etter en snau halvtime. Hegerberg vant ballen høyt på banen, Maanum slo en tunnel, og Emilie Woldvik spilte skrått ut. Naalsund skjøt flatt i hjørnet.

Norge vasset etter hvert i sjanser, men kom ikke nærmere 3-0 enn Naalsunds skudd i tverrliggeren før Hegerberg scoret rett før pause. I sin første landskamp fra start siden februar var hun nådeløs da hun ble spilt fram av Vilde Bøe Risa, og hun kunne juble for sin 49. landslagsscoring.

Snaut tre uker etter at Erling Braut Haaland inntok toppen av mennenes scoringsliste med sitt 34. landslagsmål, klatret Hegerberg til delt 7.-plass på kvinnenes scoringstopp, men hun ble byttet ut ved pause og må vente på nummer 50.

Les også: Kåffa spiller mest uavgjort: – Blir litt for mye av det (+)

Hattrick

Sjansefesten fortsatte også uten henne. Drøyt minuttet ut i 2. omgang dundret Risa et innlegg fra Reiten i tverrliggeren så den dirret. I det 51. minutt sendte Reiten et langt oppspill videre til Maanum, som scoret i duell med keeper. Linjedommeren vinket for offside, men etter langvarig VAR-sjekk ble målet godkjent.

Rett før timen var spilt, burde Maanum hatt sitt hattrick, men hun sto for kveldens tredje tverrliggertreff etter veggspill med Reiten. I stedet kom Arsenal-spillerens tredje mål et drøyt minutt senere, da hun assistert av Celin Bizet Ildhusøy bredsidet ballen i hjørnet. Dermed var Norge oppe i tosifret seiersmargin sammenlagt.

I det 65. minutt skrudde Maanum inn sin fjerde scoring, og rett etter kunne Albanias spillere trekke et lettelsens sukk da hun ble byttet ut.

Det hjalp ikke så mye da hennes erstatter Gaupset nikket inn Risas innlegg til 7-0.

Reiten, med kapteinsbindet etter at Maren Mjelde ble byttet ut, gjorde 8-0 på straffespark etter at Cathinka Tandberg ble felt. Rett før slutt fikk også Risa score på straffe.

Les også: På gamle jaktmarker for å jakte historisk cupfinale: – Må finne det lille ekstra (+)