Kåffa spiller mest uavgjort: – Litt for mye av det

EKEBERG (Dagsavisen): Med fem seriekamper igjen av laget vunnet åtte, tapt sju og spilt ti uavgjorte kamper. Ingen andre eliteserielag har flere kamper med ett poeng enn KFUM. Kristiansund er nærmest med ni.

Kåffa hadde etter hvert brukbare sjanser til å ta tre poeng med FKH søndag, men det endte målløst – og uavgjort nok en gang.

– Det er litt for mye av det (uavgjort), ass. I mange av kampene har vi følt at vi kunne ha gått ut med tre poeng. Det er litt den samme følelsen nå som mot Sandefjord hjemme (3-3), Odd hjemme (0–0) … og så er det noen av kampene som har vært OK, sier Haitam Aleesami til Dagsavisen.

Eliteserien i fotball 2024: KFUM Oslo - Haugesund Kåffas Haitam Aleesami intervjues etter 0-0 mot Haugesund. (Javad Parsa/NTB)

– Skal vi forbedre oss, så må vi få disse hjemmekampene til å gå i vår favør og få tre poeng, slår den tidligere landslagsspilleren fast.

KFUM-trener Johannes Moesgaard peker på at laget er nyopprykket og at de tar med seg et rent bur på hjemmebane.

– Det betyr vel at vi mer eller mindre helt bankers spiller i Eliteserien neste år. Det er litt det jeg setter på kontoen i dag. Det er godt å kjenne på å holde nullen igjen, sier han til Dagsavisen.

– Må ha rå “finish”

Moesgaard begrunner uavgjort-statistikken på følgende vis:

– Vi skal ta et nytt nivå. Det å klare å holde kampene tette og jevne er en viktig del av det å kunne være med og ta poeng og skape trygghet i det vi gjør. I dag handler det om små detaljer, sier Kåffa-treneren til Dagsavisen og fortsetter:

– Vi har headingen til Haitam, Moussa som er gjennom … vi må ha rå «finish» på de dagene vi ikke produserer så mye. Der har vi ikke vært effektive nok i enkelte kamper.

KFUM-trener Johannes Moesgaard under hjemmekampen mot Haugesund. (Javad Parsa/NTB)

– Er det en positiv eller negativ ting å ha flest uavgjorte kamper?

– Så vidt jeg kan se så har vi flere poeng enn de som ligger i gjørma bak der. Jeg tenker at det vi har gjort er positivt, og så har jeg lyst til å vinne de kampene. Det blir litt gi og ta. Jeg er vel så opptatt av å ha kontroll på kampene i det vi gjør.

– Det mener jeg gir god erfaring og trygghet over tid. Så håper jeg at vi blir gode nok til å styre enda litt mer.

Vil avslutte med stil

Et mirakel skal til om ikke KFUM spiller Eliteserien også neste år. Laget ligger på sjuendeplass på tabellen og er utenfor medaljekampen, men er klare for semifinale i cupen mot FFK om halvannen uke.

– Vi har en nydelig oppgave neste uke med cupen i midtuka. Der har Fredrikstad fått en dag mer med hvile enn oss, og det betyr at jeg må gjøre noen vurderinger på hvem som spiller på søndag. Det kan bli 120 minutter i midtuka. Jeg prioriterer den, men når vi reiser til Sandefjord så reiser vi dit for å vinne, sier Moesgaard.

Bortekampen mot Sandefjord kommer om en uke før semifinalen i cupen. Aleesami mener at Kåffa skal gi alt også i de resterende seriekampene, til tross for at det ikke lenger er like mye å spille for.

– Det handler om å stå for de verdiene vi har blitt enige om – det å gi alt til enhver tid. Det spiller ingen rolle om det blåser og at det blir litt surere og kaldere i treningsukene som kommer nå. Vi skal ut og gjøre en jobb, sier forsvarsspilleren og fortsetter:

– Vi har sagt fra dag én at vi skal hevde oss i Eliteserien og det føler jeg vi har gjort. Og så handler det om å avslutte med stil.

