På gamle jaktmarker for å jakte historisk cupfinale: – Må finne det lille ekstra

EKEBERG (Dagsavisen): Både Thomas Holm, Obilor Okeke og Haitam Aleesami har en fortid i Fredrikstad, som KFUM Oslo de siste årene har spilt mange kamper mot. Spesielt godt huskes nok playoff-kampen tilbake i 2021, der midtstopper Marius Alm helte solbærtoddy over skoene før ekstra-omgangene i det som var flerfoldige minusgrader og et voldsomt drama som Kåffa til slutt vant 5-4 på straffespark.

– Det har vært mange kule oppgjør mellom Fredrikstad og oss de siste årene, og som regel blir det tett og jevnt. Det tror jeg det blir nå også, da det er to lag som står godt til hverandre og som slipper inn lite mål. Vi håper selvsagt å avgjøre det etter 90 minutter, men med tanke på hvordan de siste kampene har vært der, så kan det bli sent ja, forteller assistent Thomas Holm til Dagsavisen.

Les flere saker om KFUM Oslo

– Ingenting å tape

Med unntak av 4-1-seieren til Fredrikstad på Ekeberg tidligere i år, blir det som regel veldig jevnt når lagene møtes. På Fredrikstad stadion har det for eksempel vært fire uavgjort og tre ettmålsseiere på de siste sju oppgjørene mellom lagene. Kåffa står med sin ene seier tilbake da lagene møttes i Obosligaen i 2022, men alt tyder på at sjansen for å gi videre er, som landslagssjef Thorir Hergeirsson ville sagt, 50-50.

– Fredrikstad har et fysisk godt lag, som scorer mye på dødball. Samtidig slipper de også inn mye på dødball, men generelt slipper de til lite. Det er et lag som ofte ligger i god balanse, og som har det lille ekstra til å avgjøre kamper. Det ser du av den gode sesongen de har hatt i år, så vi må finne på noe lurt og skape nok til å slå dem ut. På vårt beste kan vi slå alle i landet, og når vi har kommet så nære Ullevaal, må vi finne det lille ekstra som gjør at vi går videre, sier Kåffa-treneren.

Holm har selv deltatt i to semi-finaler i cupen, både da han gikk hele veien med Vålerenga i 2002 og da Molde tapte etter ekstra-omganger mot Aalesund i 2009. Den erfaringen har han tenkt å bruke for det den er verdt.

– Alle spillere er forskjellige. Noen trives i sånne settinger, mens noen kjenner litt ekstra på det og blir nervøse. Selv om mer står på spill i den kampen her, har vi vært med på kamper som har større rammer enn den vi møter onsdag. Vi har ingenting å tape, og skal gjøre alt vi kan for å gå videre, og det inkluderer også å benytte den erfaringen vi selv har, forteller han og fortsetter:

– Ved de største anledningene denne sesongen, har jeg merket at enkelte av gutta har vært litt preget. Spesielt borte mot RBK på 16. mai merket jeg at gutta kjente litt ekstra på det. Da er det godt å ha noen som har vært med på lignende før, slik at vi kunne ta grep for å få skuldrene litt ned. Etter hvert som jeg har blitt bedre kjent med spillergruppa, vet du også hvilke spillere som har mer behov for å snakke om det og hva den enkelte spilleren trenger, sier Holm.

Kåffa-trener Johannes Moesgaard (t.v.) og assistent Thomas Holm har lagt en plan for å nå Ullevaal (Pål Karstensen)

Les også: Kåffa-børsen: Okeke scoret sitt første mål i Eliteserien (+)

Bruker Mestalla-erfaring

Den tidligere utenlandsproffen sier at han lett kan kjenne seg igjen i den følelsen, da han selv har følt på det flere ganger i sin karriere.

– Jeg husker da jeg skulle spille kamp mot Valencia, og vi kom inn på Mestalla der tribunene er stupbratte og fansen veldig lidenskapelige. Da kjente jeg selv veldig på det, men jeg tror det bare er sunt å kjenne på en viss spenning og snakke om det. Det viktigste er å være fokusert i de første duellene i kampene, og treffe på den inngangen til kamp, slik at du kommer deg inn i rytmen, for utover i kampen så forsvinner alt utenom kampen, forteller Holm.

Blant spillerne i Kåffas spillergruppe som har mest erfaring med den type situasjoner, er Haitam Aleesami. Også han skal tilbake på gamle jaktmarker på Fredrikstad stadion for å jakte en cupfinale.

– Det blir moro det. Fredrikstad stadion er et veldig kult sted å spille fotball, som gjør at det blir ordentlig bra rammer. For å gå videre må alle på laget ta ansvar og stå i det sammen. Selvsagt kan vi som har litt mer erfaring og rutine hjelpe til, men dette er en lagidrett. Det kommer til å være perioder der vi styrer, og det kommer til å være perioder der FFK styrer. Da må vi klare å stå i mot, og så må vi være skarpe nok på den siste tredjedelen til å straffe Fredrikstad, sier Aleesami til Dagsavisen.

Det var god stemning på KFUM Oslo-feltet da Dagsavisen var innom dagen før klubbens historiske semifinale i cupen (Pål Karstensen)

Les også: Sur keepertabbe gjorde at Kåffa tapte: – Vi kaster vekk poengene (+)

Legger presset på FFK

Selv tenker ikke duoen veldig mye på den historiske begivenheten, da KFUM Oslo aldri før har spilt en cupfinale.

– Jeg tenker at du først blir historisk hvis du vinner noe, men det er klart at det er stort for klubben å spille sin første semifinale i cupen. Det hadde vært utrolig mor å komme oss et steg videre og faktisk spille cupfinale på Ullevaal, og har jo aldri tapt en semifinale. Så jeg innbiller meg at det faktisk er verre å ryke der enn det er å tape i en cupfinale, så det vil jeg helst ikke oppleve onsdag kveld heller, sier Holm.

Kampstart er 20.30 på Fredrikstad stadion, som gjør at det kan bli en lang kveld for de involverte.

– Fansen synger hele tiden om Champions League, og da må du venne deg til å spille på disse tidspunktene. Vi tok noen grep og rullerte en del på laget mot Sandefjord sist, og har tatt våre forholdsregler inn mot denne kampen. Det morsomste vi vet er å spille kamper, og det er alltid kjekt å spille i Fredrikstad. Så jeg gleder meg til å reise tilbake dit, og forhåpentligvis få med meg en seier mot gamleklubben, forteller Holm som tilbragte to sesonger i Plankebyen før en korsbåndskade tvang han til å legge opp:

– Første året mitt der var veldig bra, da jeg spilte mye, men da jeg fikk den skaden på våren hadde jeg ikke motivasjon til trene meg opp igjen. Jeg hadde likevel en veldig fin tid der nede, og Fredrikstad er en ordentlig fotballby. Det er godt at de har kommet seg opp igjen, da de hører hjemme på øverste nivå. Det koket som er på stadion kommer også til å legge mer press på dem, som kan være fordel oss, avslutter Thomas Holm.

Les også: Kåffa spiller mest uavgjort: – Blir litt for mye av det (+)