Guardiola: – Ten Hag har representert United på best mulig måte

Erik ten Hag var mandag ferdig som manager i United. Den tidligere storscoreren Ruud van Nistelrooy skal lede laget i påvente av en ny hovedtrener.

Da City-sjef Guardiola møtte pressen tirsdag, ble naturlig nok situasjonen et tema.

– Jeg synes så synd på ham. Vi har hatt et godt forhold. Jeg mener han har representert United på best mulig måte med hensyn til oppførsel, sa Guardiola ifølge Sky Sports.

City møter Tottenham i ligacupen onsdag.

– Det å være manager er en av de få jobbene i verden der folk forventer at du skal få sparken. Jeg kan ikke se at arkitekter, lærere eller leger får beskjed om «kom deg ut». Det er bare oss. Det må vi akseptere, fortsatte Guardiola.

Han er trygg på at den tidligere United-manageren slår tilbake.

– Jeg ønsker ham alt det beste. Han er familie. Han kommer til å komme sterkere tilbake. Både han og jeg vet at resultatene avgjør. Er de ikke gode nok, får du sparken. Jeg er ikke noe unntak, sa Guardiola – og la til:

– Du må få resultater. Du kan glemme å ha jobben fordi du ser bra ut, er god til å snakke eller har et godt forhold til lederne. Jeg har et godt forhold til lederne, men uten resultater vil jeg ikke vært her. Dette er en business.

Det siste svaret ledet til en humoristisk påstand fra salen om at det uansett ikke kan være noe minus at Guardiola ser bra ut.

– Jeg så bra ut, kontret City-sjefen med et glis.

