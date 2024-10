Mjøndalen-kaptein Olsen Solberg legger opp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det melder klubben på sine nettsider.

Solberg kom til bruntrøyene i forkant av 2008-sesongen og har siden notert rundt 450 kamper for klubben. 35-åringen ønsker å prioritere familien i større grad i tiden framover.

I 2017 gikk han til Sandefjord, men etter 42 kamper for vestfoldingene returnerte han til Mjøndalen.

Så sent som lørdag markerte han seg med en utrolig avslutning fra egen banehalvdel i 1-3-tapet for Egersund. Hjemmekampen mot Stabæk blir hans siste på eget gress, før han avslutter karrieren borte mot Raufoss.

Mjøndalen er nest sist i 1. divisjon og risikerer å rykke ned etter endt sesong.

– Vi takker rekordmannen for innsatsen i brunt og satser på at du får den avslutningen på sesongen du fortjener – nemlig at vi overlever i 1. divisjon og kan spille der også neste år, selv om det altså blir uten deg, skriver klubben.

