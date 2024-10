Løkberg legger opp etter sesongen: – En klump i magen

– Skoene skal på hyllen etter sesongen, innleder Løkberg i den siste episoden av podkasten «Fotballrådet», som han leder sammen med journalist Vegard Flemmen Vaagbø.

Løkberg er inne i sin sjette sesong som Viking-spiller etter at han gjorde overgang fra Brann i 2019. Med fire kamper igjen av karrieren, har Løkberg notert seg for 12 mål og 15 målgivende på 114 kamper for siddisene.

– Jeg kjenner at det er en klump i magen når jeg tenker på at siste kamp snart skal spilles, sier Løkberg.

Den blir borte mot Brann 1. desember. Da kan det være viktige poeng å kjempe om for et Viking-lag som i skrivende stund ligger som nummer fire på tabellen.

– Det er ikke dumt det altså. Fullsatt Brann Stadion, rock and roll og forhåpentligvis står det om noe. Det vil potensielt være et perfekt punktum.

Løkberg forteller at han har visst lenge at han ikke kom til å få tilbudt en ny kontrakt i Viking.

– Men de har vært tydelige på at de ønsker å ha meg med i en annen rolle, men som spiller er jeg overflødig. Den vurderingen er jeg enig i, sier han.

Samtidig har agenten hans kommet med tilbud fra flere klubber, uten at det har fristet nok til å fortsette karrieren.

– Jeg har kjent lite eller ingen gnist for de (tilbudene), og da har jeg ventet på å finne en klubb jeg ønsker å spille og flytte for. Og når det ikke har kommet, har jeg kjent at det er helt naturlig at nok er nok, sier han.

Løkberg fikk sitt gjennombrudd da han var med på å rykke opp med Ranheim til Eliteserien i 2017.

