Her er Haaland i Sverige på fotballkamp – droppet Gullballen-galla

Det var svenske SVT som først meldte at Haaland overraskende dukket opp på tribunen foran Malmös kamp mot IFK Göteborg.

Senere bekreftet City-stjernen tilstedeværelsen selv i egne kanaler i sosiale medier.

Der kan Malmö bli seriemester. Haaland er god kamerat med skåneklubbens spiss Erik Botheim.

Malmö må vinne mandagens hjemmekamp for å være sikret gullet.

Samtidig med at det kjempes om seriegull i Allsvenskan deles de prestisjetunge Gullballen-prisene ut i Paris mandag. Der er Haaland blant de nominerte.

Det er imidlertid ikke ventet at nordmannen kommer til å gå helt til topps.

For ett år siden ble Haaland nummer to i den prestisjetunge Ballon d'Or-kåringen. Kun Lionel Messi fikk flere stemmer. Mange mente da at nordmannen hadde grunn til å se seg forbigått.

Det har vært 30 nominerte til kåringen både på dame- og herresiden i kampen om Gullballen denne sesongen.

