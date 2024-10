Gladmelding for Solbakken – Ryerson trolig klar for landslagssamling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det bekrefter landslagslege Ola Sand til NTB mandag kveld.

– Julian blir sannsynligvis klar til samling, skriver han og opplyser videre at Tyskland-proffen trøbler med en lyskeskade.

Tidligere mandag var landslagslegen mer forsiktig med tanke på å spå om Ryerson ville bli klar til de kommende nasjonsligakampene mot Slovenia og Kasakhstan.

Han ville da avvente svarene på MR-undersøkelsene lyngdølen skulle gjennom.

Norge trenger full pott i de to oppgjørene som spilles om to og en halv uke. Skal det bli gruppeseier til Ståle Solbakken og co., må i tillegg Østerrike avgi poeng.

Les også: Hanche-Olsen og Nyland mister nøkkelkampene mot Slovenia og Kasakhstan