Nyland mister kampene mot Slovenia og Kasakhstan

Det opplyser landslagslege Ola Sand til NTB.

– Han er ikke aktuell for neste samling, skriver Sand til NTB.

Ifølge legen har 34 år gamle Nyland pådratt seg en skade i leddbåndet i venstre kne. Han skadet seg i Sevillas seriekamp mot Espanyol fredag.

Nyland har vært den klare eneren i buret for landslagssjef Ståle Solbakken.

– Vi krysser det vi har, og hvis ikke det går, så er Egil (Selvik) og Mathias (Dyngeland) klare, sa Solbakken til Nettavisen fredag.

Norge trenger full pott i de to kampene som spilles om to og en halv uke. Om det skal bli gruppeseier til Solbakken og co., må Østerrike avgi poeng.

