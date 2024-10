Mjøndalen-kapteinen med drømmemål til ingen nytte

Mjøndalen hadde en tøff kamp i vente mot opprykksjagende Egersund, men Solberg så ut til å gå fra syndebukk til helt da han banket inn 1-0 fra egen banehalvdel for bortelaget etter en snau halvtime.

– Se på den! Det er en hinsides scoring av Mjøndalen-kapteinen. Det er langt bak midtbanen, og han får drømmetreff. Det må jo være årets scoring i 1. divisjon, sa TV 2s kommentator Mikkel Kolnes Røgenes.

Tidligere i oppgjøret forårsaket Solberg straffespark til Egersund, men Jack Lahne misbrukte muligheten for hjemmelaget.

Det så lenge ut til å bli kostbart, men etter pause reiste de gulkledde seg med tre scoringer. Adrian Bergersen stanget inn 1-1 etter 69 minutter, før Joachim Holtan sendte laget i ledelsen etter 81 minutter. På overtid sendte Mjøndalen ballen i eget nett på klønete vis.

Resultatet gjør at Egersund ligger godt an til å sikre en av kvalifiseringsplassene til Eliteserien. For Mjøndalen ble det et surt tap av det som kunne blitt livsviktige poeng i bunnen av 1. divisjon.

Bruntrøyene ble tidligere i oktober trukket ett poeng som følge av bruk av en ikke-spilleberettiget spiller. De har besluttet å anke NFFs avgjørelse.

Dermed ligger Mjøndalen nest sist med 25 poeng.

