Ingen bryllupsdato for Kilde ennå: – Men det blir i hvert fall

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kilde er på plass i Sölden som tilskuer etter at han tidligere i uken åpnet opp om at hele 2024/25-sesongen ryker.

– Tiden framover er interessant. Akkurat nå de neste ukene blir det spørsmål om når operasjonen blir. Jeg venter egentlig bare på det i første omgang, sier han til NTB.

I april opplyste Kilde at han hadde forlovet seg med stjernealpinisten Mikaela Shiffrin. Amerikaneren er tidenes mestvinnende i verdenscupen og jakter denne sesongen på å runde 100 seirer. Dermed lar bryllupet vente på seg.

– Det er usikkert. Hun er fortsatt aktiv og gir bånn gass, men det blir i hvert fall, smiler Kilde.

– Det kommer fine tider, og det gleder jeg meg til. Man må prøve å nyte tilværelsen òg, for nå får jeg gjort ting jeg ikke ellers gjør, sier han på spørsmål om bryllupsplanleggingen.

Kompleks skade

Kilde falt stygt i Wengen tidlig på året, og etter et langvarig avbrekk var han tilbake på ski i juni. Men siden har mye endret seg. En infeksjon i skulderen tvang fram en ny pause fra skibakken, og siden ble det klart at hele kommende sesong går fløyten.

– Jeg er fortsatt blid og optimistisk. Siden juni er det definitivt ting som har skjedd. Det har vært en berg-og-dal-bane. Det har vært «ups and downs» hele veien, men jeg tenker på det som en erfaring først og fremst. Det viktigste er at jeg blir helt bra igjen, og det er prognosene gode for, sier Kilde til NTB og fortsetter:

– Den (skaden) er så kompleks som du får den. Nesten alt som kan rives av i skulderen, er revet av. Så kom den infeksjonen på toppen, og det var en skikkelig strek i regningen.

Les også: Shiffrin nærmer seg milepæl: – Er ikke ferdig

Skal tilbake

Han er helt klar på at han skal returnere til skibakken.

– Det er viktig. Om det er å komme tilbake i verdenscup eller å komme tilbake av toppen av fjellet, for det er to forskjellige ting. Jeg er veldig glad om jeg får kjøre verdenscup igjen, sier 32-åringen.

– Det er litt spesielt å sitte her og se alle lagkameratene mine oppe på scenen. Jeg skulle ønske jeg kunne være sammen med dem. Jeg er forberedt på en annerledes vinter.

Kilde har 21 enkeltseirer og én totalseier i verdenscupen. I VM er det blitt to sølv (2023), mens han i OL (2022) har ett sølv og én bronse.

Les også: Kilde mister hele sesongen: – Jeg kommer tilbake