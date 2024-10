Fotballjentene herjet mot Albania og tok langt steg mot EM: – Perfekt

De norske stjernene var store favoritter foran fredagens kamp i Shkoder, og Gemma Graingers lag viste seg flere hakk sterkere i den første av to kamper mot nasjonen som er nummer 73 på Fifa-rankingen.

– Den motstanden her gir oss ingenting. Det gir oss ingen indikasjoner på hvor vi står hen. Sånn her kan vi ikke spille mot bedre motstand, var TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsens klare dom.

I tillegg til Bergsvand (2) noterte Frida Maanum, Ada Hegerberg og Mathilde Harviken hver sin scoring i Albania. Hegerberg spilte fredag sin første landskamp siden 31. mai, og 29-åringen fikk med seg landslagsmål nummer 48 i karrieren.

Karina Sævik sto bak kampens første farlighet. Vålerenga-angriperen plukket opp ballen etter en corner, men avslutningen gikk over. Sekunder senere skaffet Maanum seg plass på innsiden sekstenmeteren, og Arsenal-profilen hamret inn 1-0 bak vertenes sisteskanse, som fikk et ublidt møte med stolpen.

– Meget godt gjort av Maanum. Her snakker vi dødelig effektivitet og kynisme. Hun vet hvor målet står, sa TV 2-ekspert Gulbrandsen.

– Må være mer presise

Halvveis ut i omgangen steg forsvarsspiller Guro Bergsvand til værs på et hjørnespark. Fra kloss hold gjorde Brighton-spilleren ingen feil og la på til 2-0 for Norge. Like før sidebyttet reagerte Bergsvand instinktivt da hun økte til 3-0 med scoring nummer to for kvelden.

– Det er fint å score tre mål på bortebane, men vi skulle hatt mange flere. Vi må være mer presise på siste tredel, sa assistenttrener Ingvild Stensland til TV 2 i pausen.

Kort tid ut i annen omgang ble det et langt stans i spillet etter at Albanias keeper behøvde behandling på banen. Like før timen var unnagjort fikk Sævik en ny stor sjanse, men avslutningen fra kloss hold gikk over.

Mjelde og Hegerberg benket

Norges superspiss Ada Hegerberg startet oppgjøret på benken etter en lang periode med lite spilletid. Lyon-angriperen har kun startet én av Norges ni landskamper under ledelse av landslagssjef Gemma Grainger, som ble ansatt som ny hovedtrener i januar.

Hegerberg ble byttet inn etter 60 minutter i Shkoder, og 29-åringen hamret inn 4-0 etter få sekunder på banen. Spissen brukte kun én berøring da hun fikk servert en fin pasning fra Guro Reiten.

– Det er perfekt utført, sa Gulbrandsen.

Et drøyt kvarter før slutt scoret RBK-spiller Harviken 5-0.

Startplass fredag ble det heller ikke på Maren Mjelde. Veteranen er med på landslagssamling for første gang siden returen til norsk fotball i sommer.

Graham Hansen til Paris

Tirsdag kommer Albania på besøk til Ullevaal. Dagen før skal Graham Hansen til Paris for å delta på Gullballen-utdelingen. Barcelona-stjernen er blant de heteste kandidatene til å vinne den gjeve prisen, som Hegerberg vant som første kvinne i 2018.

Norge må vinne sammenlagt over to kamper mot Albania for å gå videre til den siste playoffrunden i EM-kvalifiseringen. Der venter vinneren av oppgjøret mellom Kroatia og Nord-Irland.

De kampene spilles 27. november og 3. desember.

