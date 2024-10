Gode samtaler om Mjeldes framtid: – Hun er veldig spesiell og respektert

Mjelde forlot Chelsea etter forrige sesong, og i midten av august skrev den norske landslagskapteinen under for toppserieklubben Arna-Bjørnar. Kontrakten strekker seg ut inneværende år.

Bergenserne sliter tungt som tabelljumbo når kun tre serierunder gjenstår. Avstanden opp til Åsane på kvalifiseringsplass er seks poeng. I de to siste kampene venter henholdsvis Vålerenga (hjemme) og Brann (borte).

Mjelde vil ikke ennå svare på hva hun har tenkt å gjøre neste sesong.

– Så langt tenker jeg ikke akkurat nå. Jeg holder fokus her i nuet. Når jeg kommer tilbake har vi tre viktige kamper. Når sesongen er ferdig, blir det tid til å tenke på slike ting, sier midtstopperen til NTB under pressetreffet før fredagens bortekamp mot Albania.

Avslører samtaler

Landslagssjef Grainger håper Mjelde kan fortsette å spille på høyest mulig nivå. Mjelde har ikke vært involvert for landslaget siden februar.

– Å ha Maren tilbake er fantastisk. Hun er veldig spesiell og respektert i gruppa, og det å ha henne med er veldig bra. Fokuset er at Maren kan spille på det høyeste nivået. Vi har hatt veldig gode samtaler hvor vi har snakket om framtiden, og Maren har gjort det veldig klart at hun ønsker å bidra for landslaget. For å gjøre det må hun spille på det høyeste nivået hun kan, og hun må også være fornøyd, sier Grainger til NTB.

Mjelde forteller at hun ikke kjente til så mange spillere i Toppserien da hun gjorde comeback i Norge.

– Nå er det veldig lenge siden jeg var her sist, og jeg kjenner ikke til så mange av spillerne der så lenge jeg ikke har spilt med dem på landslaget. Jeg synes det er spennende å spille mot ukjente etter sju år i England. Det gir meg en utfordring og det har vært veldig kjekt. Det er morsomt å se hva som rører seg i Norge og møte litt unge talenter, sier Mjelde.

– Et press vi liker

Mjelde har bare gode ord om returen til norsk fotball.

– Det har vært veldig bra. Jeg har flyttet helt hjem og ble tatt veldig godt imot. Jeg har det veldig bra både sportslig og privat. Jeg trives i hverdagen og trives med jentene.

Norge spiller bortekamp i Shkoder fredag ettermiddag, før Albania kommer på besøk til Ullevaal tirsdag.

– Vi må starte kampen rakst med godt tempo. Vi må være nøye, og så blir balltempo veldig viktig. Vi må bruke mulighetene vi får. jeg har selvtillit nok til å tro at vi skal få med oss et godt resultat, sier Mjelde om fredagens bortekamp.

– Det er press, men et press vi liker. Vi har snakket om at vi kommer dit og er oss selv. Mange sier at vi er favorittene, og det er kanskje sant, men vi må være fokuserte, legger landslagssjef Grainger til.

