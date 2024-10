Graham Hansen reiser på Gullballen-utdelingen med støtte fra Grainger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Landslagssjef Gemma Grainger har gitt Barcelona-stjernen grønt lys.

– Ada drar ikke, men Caroline kommer til å reise. De fikk full støtte fra meg til å velge selv, sier Grainger til TV 2.

Også Lyon-spiss Ada Hegerberg er nominert til Gullballen, som hun vant i 2018.

I slutten av forrige uke erfarte NRK at Norges Fotballforbund (NFF) og Barcelona har samarbeidet om å frakte Graham Hansen til den franske hovedstaden i et privatfly. Ifølge statskanalen og TV 2 har arrangør France Football jobbet hardt for å få angrepsesset til Paris.

Norge møter Albania til dobbeltoppgjør i omspillet til EM neste år. Det første oppgjøret spilles i Shkoder fredag, mens returkampen spilles på Ullevaal tirsdag neste uke, dagen etter Gullballen-utdelingen.

