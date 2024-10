Hegerberg og Mjelde på benken i omspillskampen mot Albania

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lyon-spiss Hegeberg har spilt svært lite for klubblaget den siste tiden. Likevel ble hun tatt ut i landslagstroppen.

Hegerberg var ikke en del av den norske troppen som møtte Finland og Nederland i de to siste ordinære EM-kvalifiseringskampene i juli. Spisstjernen har kun startet én av Norges åtte landskamper under ledelse av Grainger.

Start blir det altså heller ikke fredag.

Mjelde er på sin side tilbake på landslaget for første gang siden returen til norsk fotball og Arna-Bjørnar.

Dobbeltoppgjøret mot Albania som venter, med avgjørende kamp på Ullevaal stadion kommende tirsdag, blir uhyre viktig for Norge.

Norge må vinne sammenlagt over to kamper for å gå videre til den siste playoffrunden i EM-kvalifiseringen. Der venter vinneren av oppgjøret mellom Kroatia og Nord-Irland.

De kampene spilles 27. november og 3. desember.

Norge (4-3-3): Cecilie Fiskerstrand – Thea Bjelde, Guro Bergsvand, Mathilde Harviken, Tuva Hansen – Karina Sævik, Ingvild Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa – Caroline Graham Hansen, Frida Maanum, Guro Reiten.

