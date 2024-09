Frida Karlsson har bestemt seg – dette blir det siste rennet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Langrennsløperen overrasket da hun bekjentgjorde at hun planlegger å legge opp etter sesongen 2026/2027 i en alder av bare 27 år.

– Det finnes mer i livet, konkluderte den svenske medaljegrossisten.

Ski-VM i Falun blir hennes siste internasjonale mesterskap, men ikke hennes siste løp i Sverige, melder Expressen.

Det skjer bokstavelig talt på hennes hjemmebane i Sollefteå i etterkant.

Der er mamma Mia sjef for skiklubben. De har søkt om og fått ja til å arrangere det svenske mesterskapet i 2027 nettopp med tanke på at datteren da skal avslutte med et smell på sitt eget hjemsted.

– Jeg sa fra til skiforbundet om at vi ville arrangere SM i 2027 og ikke 2026, fordi dere vil vel ikke at hun skal slutte i 2026 og ikke være med i VM i Falun?

Moren forteller Frida ble inspirert av Charlotte Kallas måte å avslutte på i 2022, på hjemmebane i Piteå.

– Det glemmer jeg aldri. Vi satt i bilen på vei til Piteå. Da sa Frida at «slik vi jeg også gjøre det». Da sa jeg til henne at hun måtte si fra i god tid i forveien. Du får ikke arrangere SM på hjemmebane bare fordi du vil. Det er en prosess, sier mamma Mia.

Kalla tok to SM-gull i sine konkurranser i Piteå i 2022.





