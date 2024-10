Skistjernen tok pause fra sosiale medier: – Vært mer til stede

– Man må komme seg litt ut av hamsterhjulet, sier McGrath til NTB.

NTB møter McGrath til et intervju i forkant av verdenscupåpningen i Sölden. Der skal han måle krefter med resten av verdenseliten sju måneder etter avslutningen i Saalbach i mars.

Sist sesong startet med opptrening av skaden han pådro seg i alpin-VM vinteren 2023. Deretter kom farten, og 2023/24-sesongen endte med tre pallplasser for 24-åringen som står med to seirer (begge slalåm) i verdenscupen.

– Tiden flyr

Nå er han klar for Sölden som gikk fløyten sist sesong. På veien har han, i tillegg til all treningen, kastet seg på en trend om å ta en pause fra «scrollingen».

– Jeg har hatt veldig fokus på å prøve å kutte ned skjermtiden litt, sier han.

– Det er sikkert mange som kan ta seg i det med Tiktok og Instagram at tiden flyr. Jeg prøvde å kutte litt ned på det. Det var veldig deilig.

En undersøkelse gjort av Medietilsynet, viser at to av tre mener at de bruker for mye tid på skjerm. Men bare halvparten har gjort noe for å begrense det.

Undersøkelsen opplyser også at 72 prosent av dem som tok grep for å redusere skjermbruken, opplevde at det fungerte. Det gjelder også for McGrath.

Les også: Frykter «Sirkus Braathen» i Sölden: – Han er en konkurrent

– Hatt det mer gøy

Bæringen sier at under oppholdet i New Zealand fikk han ned skjermtiden på telefonen sin til under én time om dagen. Det er langt under snittet for en på hans alder i Norge.

– Jeg har hatt det mer gøy. Jeg har vært mer sosial med gutta. Vi ser jo på filmer og har med Playstation, men det er en helt annen måte å være sammen på. Jeg føler at jeg har vært mer til stede, sier alpinisten.

Søndag starter alvoret. Første omgang i storslalåmrennet starter klokken 10. Og gjennom sesongen kan McGrath berolige følgerne sine:

– Jeg er jo veldig glad i å dele ting i sosiale medier og kommer til å ha det på framover. Men det har vært en veldig frihet å føle at man ikke er avhengig av mobilen.

Les også: Kilde mister hele sesongen: – Jeg kommer tilbake