Molde tapte fem minutter på overtid i Belgia: – Må se på oss selv

Molde har startet turneringen med én seier og ett tap. I første kamp ble det 3-0-seier over nordirske Larne.

Hjemmelaget tok Molde i ubalanse midtveis i første omgang. Til slutt fikk Noah Fadiga ballen, og skuddet plasserte han helt nede i hjørnet. MFK hadde lite å komme med før hvilen.

Erling Moes pauseprat så ut til å fungere. Et energirikt Molde-lag skapte flere sjanser i 2. omgang, og ti minutter før slutt bøyde Mats Møller Dæhli inn utligningen. Molde fikk deretter et grep om kampen, men de greide ikke finne vinnermålet.

Det gjorde i stedet hjemmelaget. Dypt inne i overtiden falt ballen ned foran Archie Brown, som hamret den i mål til hjemmejubel.

– Nå er det bare trist. Det skal vi håndtere når det blir litt kaos på slutten. Vi gjør veldig mye riktig i 2. omgang og er i ferd med å spille en veldig sterk bortekamp. Og så får de den, og da må vi se på oss selv. Det er ikke noe å skylde på, sa Dæhli til Viaplay.

Det var tynt besatt på tribuneplass i torsdagens oppgjør. Gents arena tar 20.000 tilskuere, men det var mange ledige plasser.

Polsk motstand neste

Molde møtte Gent også i 2022/23-utgaven av conferenceligaen, da i puljespillet. Belgierne vant 4-0 hjemme, mens det ble 0-0 i Molde.

I neste kamp skal Molde møte polske Jagiellonia Bialystok på bortebane. I de tre siste rundene venter Apoel Nikosia (hjemme), HJK (borte) og Mlada Boleslav (hjemme).

Jagellonia ble i sommer slått ut i mesterligakvalifiseringen av Bodø/Glimt. Tidligere Sarpsborg- og Sandefjord-spiller Kristoffer Normann Hansen er en del av det polske laget.

Heldig

Gent styrte det meste i starten og fikk uttelling etter 24 minutter, da Noah Fadiga scoret med en god avslutning i hjørnet etter en kontring.

Like etter pause var Molde heldig som ikke havnet under med to mål, men så skapte de to farligheter selv. Gent-keeper Davy Roef stoppet Ola Brynhildsen og Magnus Wolff Eikrem.

Ti minutter før slutt måtte Roef gi tapt da Dæhli kom seg løs inne i feltet, men hjemmelaget skulle få seieren.

