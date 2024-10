Haaland-kunstverk da Manchester City smadret Sparta Praha

Det er ny bestenotering i turneringens historie.

Foran onsdagens kamp delte Manchester City rekorden med byrival Manchester United (19. september 2007 til 5. mai 2009). Nå troner de lyseblå alene med 26 strake kamper uten tap etter ordinær tid.

Delaktig i seieren mot Sparta Praha var i aller høyeste grad Haaland. Jærbuen serverte akrobatikk av ypperste sort da han la på til 2-0 med hælen like før timen var unnagjort.

– Kroppsbeherskelse på meget høyt nivå

– Det der er én av de vakreste scoringene til Erling Braut Haaland. Se og nyt. Det skal nesten ikke være mulig, sa TV 2s ekspert Simen Stamsø Møller.

– Det er kroppsbeherskelse på meget høyt nivå. Det er det her som gjør han til den absolutte verdensstjerne, la kommentator Morten Langli til.

Ti minutter senere økte Haaland vertenes ledelse til 4-0. Da hadde John Stones gjort 3-0 i mellomtiden.

Helt på tampen fikk norske Markus Solbakken noen minutter fra benken.

Vertenes første scoring kom allerede før tre minutter var unnagjort ut i tirsdagens kamp. Phil Foden stilte inn siktet fra innsiden av sekstenmeteren, og engelskmannen overlistet gjestenes sisteskanse med et godt plassert skudd.

– Det ser så lekent og lett ut. Et godt skudd, sa TV 2s ekspert Simen Stamsø Møller.

– Nesten komisk

Få minutter senere var Haaland nær scoring med pannebrasken, men forsøket ble mesterlig stanset av Sparta Prahas keeper. Etter drøyt halvspilt førsteomgang hadde City et ballinnehav på over 85 prosent.

– Det er nesten komisk, sa TV 2s kommentator Morten Langli.

Gjestene maktet etter hvert å løfte seg noe, og City-keeper Stefan Ortega måtte i aksjon etter en god Sparta Praha-kontring like før halvtimen. Like før pause var Foden nær kveldens andre scoring, men skuddet fra distanse traff ikke mellom stengene.

Kort tid etter sidebyttet pirket Nathan Aké ballen i mål, men scoringen ble annullert for hands. Etter 56 minutter forsøkte Haaland seg på nytt med pannebrasken, men igjen sto gjestenes målvakt i veien. Det klarte han ikke da Haaland scoret 2-0 like etterpå. Før slutt sørget Stones, Haaland og Matheus Nunes for at oppgjøret endte 5-0.

Øyner Van Nistelrooy-rekord

Haaland står nå bokført med 44 mesterligascoringer på 42 kamper. Jærbuen har notert to hattrick i turneringen, den første i debuten i 2019. Det andre kom mot Leipzig i mars 2023.

Ruud van Nistelrooy innehar rekorden for færrest kamper på veien mot 50 mesterligascoringer (62 kamper). Haaland er med andre ord på god vei til å slå nederlenderen.

Manchester City ble Champions League-mestere for første gang i 2023. Sist sesong forsvant Pep Guardiolas mannskap ut i kvartfinalen mot Real Madrid, som senere på våren tok sin 15. tittel i turneringen.

I Premier League er storlaget fra Manchester nummer to etter åtte serierunder. Kommende helg tar fjorårets mester imot nyopprykkede Southampton.

