Historisk Cannes-pris til Joachim Trier

Foran utdelingene av prisene under årets filmfestival i Cannes, var Joachim Triers film «Affeksjonsverdi», eller «Sentimental Value», storfavoritt til å vinne selve Gullpalmen, som regnes som verdens høyest hengende festivalpris. Foran utdelingen danset hovedrolleinnehaver Renate Reinsve og medskuespiller Elle Fanning på den røde løperen.

Fasit etter prisseremonien i det store festsalen Grand Théâtre Lumière i Cannes, ledet av årets jurypresident Juliette Binoche, ble juryens Grand Prix til «Affeksjonsverdi», som er å regne som sølv, altså andreplass.

Gullpalmen til Jafar Panahi

Onsdag kveld hadde Joachim Triers «Affeksjonsverdi» gallapremiere i Cannes, med skuespillere, filmskapere og flere verdensstjerner til stede på den røde løperen. Etter at filmen var over, ble den mottatt med et sted mellom 15 og 19 minutters stående ovasjon.

Den største prisen, Gullpalmen, gikk til den iranske filmskaperen Jafar Panahi og hans nye film «It Was Just an Accident».

Panahi er en av Irans mest kjente regissører, som flere ganger har sittet fengslet i hjemlandet, og som også har fått arbeidsforbud. I 2023 ble han løslatt etter et lengre fengselsopphold etter at han begynte en sultestreik i protest mot myndighetenes behandling av han og andre iranske filmregissører.

France Cannes 2025 Awards Ceremony Jafar Panahi fra Iran vant Gullpalmen i Cannes 2025. Joachim Trier fikk den nest høyeste prisen, Grand Prix. (Lewis Joly/AP)

Gullpalme-vinneren er allerede kjøpt inn for norsk distribusjon av selskapet Arthaus. De beskriver «It Was Just an Accident» slik: «En tilfeldighet utløser en kjede av hendelser ingen har kontroll over i Jafar Panahis nye film. Dette er en mørk, satirisk og politisk ladet film fra Iran, som utforsker temaer som moral, maktmisbruk og fortrengte minner».

Joachim Trier og Cannes

Sist Joachim Trier var i Cannes, i 2021, deltok han også i hovedkonkurransen, da med «Verdens verste menneske». Den gangen ble Renate Reinsve tildelt prisen for beste kvinnelige skuespillere, og filmen gikk sin internasjonale seiersgang med blant annet to Oscar-nominasjoner.

Han deltok også i 2011 i sideprogrammet Un certain regard med «Oslo, 31. august». I 2015 deltok han for første gang i den prestisjetunge hovedkonkurransen med engelskspråklige «Louder Than Bombs».

France Cannes 2025 Awards Ceremony Red Carpet Elle Fanning og Joachim Trierpå vei inn til prisutdelingen lørdag kveld i Cannes. (Natacha Pisarenko/AP)

Reinsve og Fanning

Med Grand Prix fra Cannes ligger alt til rette for at Trier og «Affeksjonsverdi» skal gå sin internasjonale seiersgang, og er en åpenbar kandidat til toppen når de store kåringene skjer ved årsskiftet.

«Affeksjonsverdi» handler om en skuespiller, Nora (Renate Reinsve), og søsteren Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas). De har vokst opp med en fraværende far, Gustav (Stellan Skarsgård), som er en berømt filmskaper som plutselig dukker opp igjen i livene deres og proklamerer at han skal spille inn en ny film.

Gustav ønsker at Nora skal spille hovedrollen i det som skal bli hans comeback. Men Nora vil for alt i verden ikke jobbe med faren, og takker nei. Så da hyrer Gustav en amerikansk stjerneskuespiller (Elle Fanning) til rollen han egentlig har skrevet for datteren, og alle sammen samles de i barndomshjemmet til Nora og Agnes i Norge.

«Affeksjonsverdi» har norgespremiere 12. september.

---

Disse vant priser i Cannes 2025:

Gullpalmen: «It Was Just an Accident», regi Jafar Panahi

Grand Prix: «Affeksjonsverdi», regi Joachim Trier

Beste kvinnelige skuespiller: Nadia Melliti, «La Petite Dernière»

Beste regi: Kleber Mendonça Filho, «The Secret Agent»

Juryens pris, delt: «Sirat», regi Oliver Laxe/«The Sound of Falling», regi Mascha Schilinski

Beste manus: Jean-Pierre and Luc Dardenne, «Young Mothers»

Beste mannlige skuespiller: Wagner Moura, «The Secret Agent»

Spesialpris: «Resurrection», regi Bi Gan

---