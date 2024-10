Ada Hegerberg med i Norges tropp til skjebnekamper i EM-omspillet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er klart etter at landslagssjef Gemma Grainger mandag offentliggjorde troppen til de kommende skjebnekampene.

Lyon-spissen har spilt svært lite for klubblaget den siste tiden og kom kun på banen i et kvarter som innbytter mot Montpellier lørdag. Det var hennes aller første minutter i ligaen denne sesongen.

Likevel blir det landslagsspill i tiden som kommer.

Det er ikke kjent hva som har vært årsaken til Hegerbergs fravær i sesonginnledningen. I september skrev landslagssjef Gemma Grainger følgende i en melding til NTB:

– Ada og jeg har snakket sammen, og hun er veldig fornøyd med sesongoppkjøringen. Hun ser fram til sesongen med Lyon og det norske landslaget. Når det gjelder oppdatert status om hennes fysiske helse, er det klubblaget som kommer med de detaljene.

Hegerberg var ikke en del av den norske troppen som møtte Finland og Nederland i de to siste ordinære EM-kvalifiseringskampene i juli. Spisstjernen har kun startet én av Norges åtte landskamper under ledelse av Grainger.

De kommende oppgjørene mot Albania spilles 25. og 29. oktober, med avgjørende kamp på Ullevaal stadion til slutt.

Norge må vinne sammenlagt over to kamper for å gå videre til den siste playoffrunden. Der venter vinneren av oppgjøret mellom Kroatia og Nord-Irland. De kampene spilles 27. november og 3. desember.









