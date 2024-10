Ekspert sår tvil om framtidig Vipers-drift: – Må øke sponsorinntektene ganske dramatisk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tor Geir Kvinen er førsteamanuensis ved Universitet i Agders institutt for strategi og ledelse. Han følger Vipers tett.

Han tror ikke operasjonen som nå er igangsatt for å løfte klubben ut av krisen, kommer til å bli enkel å gjennomføre.

– Dersom de skal få dette bærekraftig, så må de klare å øke sponsorinntektene ganske dramatisk. Jeg tror at det blir utfordrende, sier Kvinen til NTB.

Styreleder Peter Gitmark i Vipers opplyste mandag at Kristiansand-klubben vil leve videre, mindre enn 24 timer etter at han kunngjorde at den kom til å gå konkurs. Flere grep ble varslet.

Sponsoravtaler opphører

Den kommersielle delen av klubben, Vipers Topphåndball AS, meldte oppbud i skifteretten tirsdag. Det gjør at markedsrettighetene, som fram til nå har ligget i aksjeselskapet, går til Våg HK. Det er blant annet der spillerne har sitt ansettelsesforhold.

Dermed opphører dualmodellen klubben de siste årene har vært organisert etter.

Konkursen i aksjeselskapet betyr rent formelt at alle sponsoravtalene til klubben forsvinner, og at Vipers må inngå nye avtaler med sine støttespillere.

Kvinen advarer dem som tror at det blir enkelt. Han peker på at de siste dagenes begivenheter vanskeliggjør arbeidet.

– Det er jo en ripe i lakken uansett hvordan du vrir og vender på det. Det som har skjedd i klubben i senere tid, vil gjøre at flere vil være skeptiske til å putte penger i et sånt samarbeid, sier eksperten til NTB.

Lønnsutgifter økte kraftig

Vipers-ledelsen har vært tydelige på at det ikke foreligger planer om lønnskutt. Styreleder Peter Gitmark uttalte tidligere denne uken at det i så fall ville medføre at spillerne kunne anses som fristilt fra sine kontrakter.

I så fall kan de samme spillerne gå til andre klubber.

Lønnskostnadene har samtidig skutt i været i Vipers de siste par årene, med et nåværende lønnsbudsjett på 28 millioner kroner i året.

Samtidig som lønningene har gått kraftig opp, har sponsorinntektene gått ned. I et intervju med VG tirsdag sier Gitmark at sponsorinntektene på det meste var på 18 millioner kroner, men at de nå ser ut til å ende på rundt åtte millioner.

