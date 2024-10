Vipers-grep under lupen – bostyrer gransker flytting av markedsrettigheter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det får VG bekreftet av bostyrer Kjell Rune Holvik. Advokaten er blitt koblet på i nedleggelsen av Vipers Topphåndball, som inntil nylig forvaltet markedsrettighetene til klubben.

Avtalen ble avsluttet 13. september, opplyste styreleder Peter Gitmark da det mandag ble klart at Vipers som klubb likevel ikke slår seg konkurs.

I praksis utgjorde de kommersielle rettighetene verdiene i aksjeselskapet.

– Og da ligger det jo egentlig ingen verdi igjen, sier Holvik til VG om grepet som ble gjort forrige måned.

Han kommer til å undersøke prosessen som førte til at rettighetene ble trukket tilbake.

– Det er en diskusjon jeg vil se på. Spørsmålet om det skal omstøtes (erklæres ugyldig) eller ei, kommer ikke på dag én.

Gitmark er styreleder i klubben Vipers (Våg HK) og mener at vilkårene for tilbakeføringen var oppfylt.

– Det konkluderte også styret i aksjeselskapet med. Det er ganske tydelig at de ikke oppfylte sin del av avtalen med tanke på at klubben holdt på å gå over ende, sier han til VG.

Samtidig har Gitmark stor forståelse for at bostyreren ønsker å se nærmere på saken.

